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خلصت مراجعة بحثية الى أن من يميلون لاتباع نظام غذائي، تمثل النباتات العنصر الغالب فيه، ربما يكونون أقل عرضة للاصابة بالسكري من النوع الثاني.

وفحص الباحثون بيانات تسع دراسات منشورة سابقاً، يصل عدد المشاركين فيها الى 307099 شخصاً، بينهم 23544 أصيبوا بالسكري من النوع الثاني.

وأجريت الدراسات على مدى يتراوح بين عامين و28 عاماً وأجاب المشاركون فيها على استبيانات لتقييم نظامهم الغذائي.

وكتب الباحثون في دورية «غاما» للطب الباطني أن من يحرصون على اتباع الأنظمة الغذائية النباتية بمختلف أنواعها كانوا أقل عرضة للاصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 23 في المئة مقارنة بمن تناولوا الكميات الأقل من الوجبات النباتية. وقال الدكتور تشي سون، كبير الباحثين في الدراسة، الباحث في كلية تي.اتش تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد ومستشفى بريغهام آند ويمن في بوسطن «الأنظمة النباتية يمكن أن تحسن عملية التمثيل الغذائي وتحد من خطر الاصابة بالسكري بطرق عديدة من بينها درء زيادة الوزن وتحسين حساسية الانسولين وتقليل الالتهابات وغيرها من الآليات». ويمكن لمن يحرصون على تناول الوجبات الصحية المكونة من نباتات بالأساس الحد من خطر اصابتهم بالسكري حتى اذا لم يكونوا ممن يلتزمون بالأنظمة النباتية بصرامة، سواء تلك التي تكتفي بمنع تناول اللحوم والدواجن والأسماك، أو من يمتنعون أيضا عن تناول المنتجات الحيوانية كالألبان والبيض. لكن سون قال في رسالة بالبريد الالكتروني ان هؤلاء قد لا يستفيدون كثيراً اذا كان غذاؤهم يحتوي على الكثير من البطاطس المقلية والخبز الأبيض والأرز الأبيض. وأضاف «ما يأكله النباتيون على وجه التحديد أمراً مهماً... وبناء على هذا، ينبغي التأكيد على أهمية استهلاك الأطعمة الصحية النباتية، التي لا تخضع للمعالجة على الاطلاق أو تُعالج بالحد الأدنى كالفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات والحبوب الكاملة».

