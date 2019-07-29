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حصلت الطفلة السورية، نور ليث ابراهيم (12 عاما)، على لقب «أذكى طفل في العالم، وذلك بعد احرازها المركز الأول في مسابقة الرياضيات العقلية المقامة في العاصمة الماليزية كوالالمبور».

وتمكنت الطفلة السورية نور من الحصول على المركز الأول بعد تمكنها من التفوق على 3000 طفل من اذكى أطفال العالم.

وتمكنت نور، وهي تلميذة في الصف السادس، من حل 235 مسألة رياضية بـ8 دقائق، حيث حصلت قبل اشتراكها بالمسابقة على المركز الأول في الرياضيات العقلية في المسابقة التي أُقيمت في مصر بشهر يوليو 2017، وتمكنت وقتها من حل 244 مسألة بـ8 دقائق فقط، وبناء على ذلك تأهلت الى المسابقة العالمية في ماليزيا.

الجدير بالذكر أن نور كُرمت العام الماضي في مصر لتفوقها في الشعر والأدب.

