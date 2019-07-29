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الوفيات


بندر محمد شلاش شديد العازمي 21 عاماً شيع، أم الهيمان، ق4، ش12، م17، ت: 97777758
دلال سليمان ناصر السعيد، أرملة علي إبراهيم المانع 73 عاماً شيعت، الرجال: اليرموك، ق4، ش1، م59 (أ)، ت: 66139991، النساء: العديلية، ق3، ش34، م16
صالح علي إسماعيل البدر 63 عاماً شيع، الرجال: المقبرة فقط، ت: 66172217، النساء: مشرف، ق2، ش8، م6
سالم فرج مديد 87 عاماً شيع، الرجال: الصباحية، ق1، ش9، م277، ت: 99073270-50202299، النساء: فهد الأحمد، ق1، ش133، م12، ت: 55669119
مطيره ناصر سعد العازمي، أرملة سالم عايض الغبيشان 73 عاماً شيعت، الرجال: فهد الأحمد، ق3، ش301، م1، ت: 99824296، النساء: سلوى، ق2، ش1، م30
بدرية جاسم الجميعي، زوجة حمود جابر المحمد 70 عاماً التشييع اليوم بعد صلاة المغرب، الرجال: الشهداء، ق5، ش507، م61، ت: 99993848، النساء: بيان، ق13، ش6، م360
شيخة محمد سعود الوقيان، أرملة بدر حمد سالم العمر 90 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الفيحاء، ديوان الوقيان، مقابل مطافئ الشهداء، ت: 99874477، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، ش46، م13
إنا لله وإنا إليه راجعون


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