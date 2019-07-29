أول النهار

عقد نائب وزير الخارجية بالانابة السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح أمس الأحد جلسة مباحثات رسمية مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وايران في وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أندرو بيك وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين كما تم بحث آخر التطورات السياسية في المنطقة والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وحضر جلسة المباحثات مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين الوزير المفوض ريم الخالد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية بالانابة المستشار طلال الشطي وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورنس سيلفرمان وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

