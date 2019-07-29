الأولى

حرصاً على صحة المواطنين القاطنين في المناطق الواقعة حول محطات مصافي البترول ومحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، دعا نائب رئيس مجلس ادارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان كان د. خالد الصالح الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية من أجل الحد من تلوث الهواء في تلك المناطق.

واوضح الصالح في بيان صحافي له امس أن الاصابة بسرطان الرئة يعد أول اسباب الوفيات بالسرطان للرجال في الكويت، منوها أن تكرار تعرض الرئة للأضرار يتلف أنسجتها ويهدد استقرارها مؤكدا أن زيادة الانبعاثات السامة مثل أكسيد الكبريت في الهواء الجوي يتسبب بحدوث ضيق في التنفس والشعور بالاختناق. ودعا الصالح الى استشارة الطبيب عند الشعور بالسعال المتواصل وضيق التنفس والشعور بالتعب الشديد.

من جهة أخرى أكدت وزارة الصحة أن جميع المستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية غير خاضعة للتسعيرة وفق قائمة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الصيدليات الأهلية التي بدأت الوزارة تطبيقها يوم الخميس الماضي.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر في تصريح صحافي ان الأدوية والمكملات الغذائية هي التي تخضع للتسعيرة في جميع الصيدليات، مشددا على أن مخالفة التسعيرة جريمة يعاقب عليها القانون.

وأشار البدر الى أن الوزارة بدأت تطبيق قائمة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية في الصيدليات الأهلية والتي تحتوي على تخفيض سعر 291 دواء بنسبة أكثر من 50 %.

وذكر أنه لمعرفة الأسعار أو لتقديم البلاغات عن أي مخالفات يمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة على الانترنت ضمن أيقونة الخدمات الالكترونية. وكان وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أعلن في شهر مايو الماضي عن الانتهاء من خفض أسعار 291 دواء في الصيدليات الأهلية بنسب متفاوتة تعدى بعضها الـ 50 % وذلك ضمن المرحلة الخامسة من تطبيق الأسعار المعتمدة في محاضر اجتماعات لجنة التسعيرة الخليجية بالاضافة الى أدوية أخرى.