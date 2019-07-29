الأولى

اكد رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد عزم اللجنة على اغلاق ابواب اهدار الوقت عند انطلاق مداولات تغيير نظام استبدال المعاشات التقاعدية في الثلث الأخير من اغسطس او بداية سبتمبر المقبلين، موضحا انه لا عذر أمام الحكومة لطلب مهل اضافية من اجل تجهيز البيانات المساعدة على اتخاذ القرار المناسب تجاه المقترحات النيابية في هذا الشأن.

وأكد خورشيد لـ النهار ان القرار سيكون للجنة ولمجلس الامة وسيرفع التقرير خلال العطلة البرلمانية، تمهيدا للتصويت عليه مع انطلاق دور الانعقاد الرابع.

واشار الى ان اللجنة ستولي أهمية لإنجاز مشروع قانون الإعسار التسوية الوقائية وإعادة هيكلة الإفلاس الذي يمثل معالجة لموضوع التفليسة وما يحويه من تأسيس دائرة مختصة في المحكمة الكلية، وتأسيس ادارة ولجنة خاصتين بالإفلاس ومعالجة ما يتصل بذلك من قضايا مرتبطة بقوانين دولية، لافتاً إلى أن القانون يحتوي على 400 مادة ويحتاج نقاشا طويلا، وهو يخدم تحسين بيئة الأعمال لتحويل الكويت الى مركز مالي في المنطقة، ويعزز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الكويت.

وقال: وفق البيانات والمعطيات التي سيعمل فريق وزارة المالية على تجهيزها لنا، سنرى أي الحلول انسب لنا من ثلاثة حلول، هل خفض الفوائد الى معدل يتراوح من 3-5 % على اعتبارها رسوماً وخدمات ادارية على أن يتوقف الاستقطاع مع الوفاء بأصل المبلغ المستبدل، ام الأنسب التحول بالكامل الى نظام الأمثال بمبالغ ثابتة تماثل أضعاف الراتب وباستقطاع مريح للمتقاعدين، أو اقتراح آخر متكامل سيقدمه بعض النواب خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى اشاد عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية خليل أبل بجهود وزارة الداخلية بالاستجابة لملاحظات لجنة حقوق الانسان البرلمانية بشأن أوضاع السجون وتطوير مرافقها بشكل كبير الأمر الذي بدا واضحا في آخر زيارة للجنة بالمقارنة بالزيارة التي سبقتها.

من ناحيته، كشف عضو اللجنة ثامر السويط عن زيارة وفد من اللجنة أول من أمس إلى نظارة الإدارة العامة للمرور برفقة وكيل قطاع المرور اللواء جمال الصايغ، حيث تمت معاينة النظارة وتبين لنا أنها تشكل مكاناً مناسباً يؤدي الغرض منه، وتتوافر فيه اشتراطات حقوق الانسان وتبين لنا أن المحتجزين وقت إجراء المعاينة أقل من 30 موقوفاً وأن مدة حجزهم تقل عن 48 ساعة.