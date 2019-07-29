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قال مصدر حكومي مطلع لـالنهار ان صرف رواتب شهر اغسطس الحالي لموظفي القطاع الحكومي قبل عيد الأضحى المبارك امر لم يحسم بعد، موضحاً ان الامر قيد النقاش حيث ان موعد العيد يضع سيناريوهين للصرف قبل او بعد وسيتم تدارس الامر في مجلس الوزراء ثم سيتخذ القرار المناسب.

وفي حين قال المصدر ان قرار الرواتب قبل العيد سيكون تخفيفاً على المواطنين، قال ان تباعد المدة لفترة العيد مع موعد صرف الرواتب الشهري المقرر22 من كل شهر سيضع المواطنين في مأزق اذا ما اخذنا في الاعتبار صرف رواتب شهر سبتمبر الذي يليه بعد اكثر من 40 يوماً من رواتب العيد.

