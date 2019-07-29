loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رواتب أغسطس تنتظر الحسم.. قبل العيد أو بعده!

حسام رجب
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 29 يوليه 2019

قال مصدر حكومي مطلع لـالنهار ان صرف رواتب شهر اغسطس الحالي لموظفي القطاع الحكومي قبل عيد الأضحى المبارك امر لم يحسم بعد، موضحاً ان الامر قيد النقاش حيث ان موعد العيد يضع سيناريوهين للصرف قبل او بعد وسيتم تدارس الامر في مجلس الوزراء ثم سيتخذ القرار المناسب.
وفي حين قال المصدر ان قرار الرواتب قبل العيد سيكون تخفيفاً على المواطنين، قال ان تباعد المدة لفترة العيد مع موعد صرف الرواتب الشهري المقرر22 من كل شهر سيضع المواطنين في مأزق اذا ما اخذنا في الاعتبار صرف رواتب شهر سبتمبر الذي يليه بعد اكثر من 40 يوماً من رواتب العيد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة