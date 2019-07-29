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«المالية»: قياديو الدولة ليسوا من عالم آخر.. ولا استثناء في «الترشيد»

حسام رجب
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الإثنين 29 يوليه 2019

شددت وزارة المالية على رفض استثناء بعض القياديين في عدد من الجهات الحكومية من بنود ترشيد الانفاق في الميزانية. وكشفت مراسلات بين المالية وعدد من الجهات، حصلت النهار على نسخ منها، ان الوزارة شددت على جميع المؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام التام بسياسة الترشيد ضمن خطة شاملة لسد العجز في الميزانية. وأعادت الوزارة التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الوزراء الصادر في 20 يناير 2014 بشأن ترشيد الانفاق العام والقرار الصادر في 4 يونيو 2017 بتوجيه كل الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والمالي للحفاظ على المتانة الائتمانية للدولة. وشددت الوزارة على ان موظفي المناصب العليا ليسوا من عالم آخر وعليهم ان يتحملوا مثل سائر موظفي الدولة كلفة الترشيد في الانفاق.
وكانت العديد من الجهات قد خاطبت المالية طالبة استثناء بعض قيادييها من سياسة الترشيد وضبط النفقات والسماح بتخطي بعض بنود الترشيد. الا ان رد الوزارة كان حاسماً بعدم السماح بأي استثناءات، مؤكدة انها لن تسمح أيضاً لأي جهة بتخطي سقف الانفاق المخصص لها تحت أي مبرر كان.


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