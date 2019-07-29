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كشف مصدر أمني مطلع أن السلطات المصرية ستكشف عن كل داعمي وممولي خلية الثمانية الاخوانية التي جرى توقيفها في الكويت وترحيلها الى مصر لاسيما وأن التحقيقات مع عناصر الخلية كشفت تلقيهم ملايين الدولارات لتمويل نشاطهم الارهابي.

وقال اللواء شبل عبدالجواد رئيس قطاع مكافحة الارهاب للمنظمة العربية الأفريقية في تصريح خاص لـالنهار: إن التحقيقات كشفت كذلك عن طرق ملتوية استخدمتها الخلية عبر شركات وهيئات وجمعيات لتمويل أنشطتها المشبوهة، مشيرا الى أن السلطات المصرية ترصد من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدول المستهدفة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أي شركة أو هيئة أو جمعية يثبت ضلوعها في تمويل الارهاب.

وأكد اللواء عبد الجواد الذي شغل منصب مدير ادارة الشرطة العسكرية في مصر سابقا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتنسيق الأمني بين مصر والكويت للوصول الى جذور أي خلايا ارهابية نائمة قد تكون موجودة على الأراضي الكويتية. وثمن التعاون الأمني الوثيق بين دولتي مصر والكويت والتي كان في ثمارها القبض على خلية الثمانية بعد قيام السلطات المصرية بابلاغ الأجهزة الأمنية في الكويت بتفاصيل الاعترافات التي أدلى بها الارهابي الخطير هشام عشماوي بعد القبض عليه في ليبيا وتسليمه لمصر حيث كشف عن عناصر هذه الخلية ووجود نشاطها الارهابي في الكويت، ما أدى الى ضبط عناصرها الأبرز.

وأوضح اللواء عبد الجواد أن أفراد الخلية كانوا قد سافروا- ضمن فئات من أعضاء تنظيم الاخوان في مصر- الى الكويت عبر شركات لتوظيف العمالة يسيطر عليها مصريون ينتمون لتنظيم الاخوان.

وكشف أن أفراد الخلية اقروا في اعترافاتهم بارتكاب عمليات ارهابية داخل مصر للاخلال بالأمن وبعضهم صادرة في حقه أحكام غيابية بالسجن لمدة 15 عاما.