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عواصم - الوكالات: قال الرئيس الايراني حسن روحاني أمس ان المصدر الرئيس للتوتر في الخليج هو وجود قوات أجنبية، مؤكدا أن المسؤولية الاساسية لتأمين مضيق هرمز تقع على عاتق ايران وسلطنة عُمان.

وقال روحاني خلال استقباله أمس في طهران وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي إن «جذور الاحداث المؤسفة والتوتر في المنطقة اليوم تكمن في الانسحاب الاميركي احادي الجانب» من الاتفاق النووي الايراني.

من جهته شدد بن علوي، على أن «الامن والاستقرار لن يسودا في المنطقة بدون ايران، لافتا الى ان «المنطقة تمر بأزمات مصطنعة وبالنيابة». في غضون ذلك، حذرت ايران الاوروبيين أمس من اي عقبات امام صادراتها النفطية، معتبرة أن ازدياد الحوادث في هذا الاطار يقوض الجهود القائمة لانقاذ الاتفاق النووي المهدد بسبب الانسحاب الاميركي منه. واعلن نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في ختام اجتماع في فيينا حضره ممثلون لفرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والاتحاد الاوروبي، أن «أي عقبات أمام سبل تصدير ايران لنفطها ستتعارض مع خطة العمل المشتركة»، في اشارة الى الاتفاق النووي.

وأشار الدبلوماسي الايراني بشكل صريح الى احتجاز ناقلة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق بداية يوليو، والذي ادى الى تدهور اضافي في ظل تصاعد التوترات في الخليج، وكان عراقجي قال قبل اجتماع فيينا ان «تطورات مثل احتجاز ناقلة النفط الايرانية (...) تشكل انتهاكا» للاتفاق. وأضاف «ينبغي على الدول الاعضاء في الاتفاق الا تخلق عقبات امام صادرات النفط الايرانية».

وقال عراقجي ان مباحثات فيينا جرت في ظل جو «بناء»، ولفت الى ان كل الاعضاء الذين لا يزالون ضمن الاتفاق النووي «لايزال مصممين» على انقاذه.

من جانبه اعلن ممثل الصين ان المباحثات اتصفت بـ«توترات» ولكنها جرت في «جو جيد».

واشار عباس عراقجي الى ان جميع الاطراف اتفقت على مواصلة الجهود لايجاد «حلول عملية» بغية السماح لايران بمواصلة النشاطات التجارية مع بقية العالم. وكشف ان آلية انستكس الاوروبية للمقايضة التجارية مع ايران بغية الالتفاف على العقوبات الاميركية من خلال تفادي استخدام الدولار «لم تعمل بعد ولكن يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة عليها».