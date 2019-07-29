الأولى

وقعت هيئة أسواق المال و«شركة كامكو للاستثمار» على عقد ادارة طرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للاكتتاب العام للمواطنين بنسبة خمسين في المئة (50%) من رأس مال الشركة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بترسية المناقصة رقم (CMA/PROC/02/2019).(طالع ص12)

ويشمل عقد الخدمات المقدمة من قبل «كامكو» للاستثمار اعداد نشرة الاكتتاب ودعوة جميع المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، فضلاً عن الاشراف على عملية تخصيص الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها للهيئة بما يضمن تغطية نسبة خمسين في المئة (50%) المخصصة للمواطنين بالكامل وفق الآليات والاجراءات التي سيتم الاعلان عنها.