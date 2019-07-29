الأولى

اكدت جامعة الكويت أن التصنيفات العالمية لتقييم الجامعات لا تعكس الصورة الفعلية لجودة التعليم كونها تقيس مؤشرات معنية بالبحث العلمي بينما تهمل الجانب التعليمي والبيئة التعليمية.، وذلك ردا على تصنيف شركة استشارات التعليم العالي العالمية (QS) لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم الذي أشار الى تراجع تصنيف جامعة الكويت عالميا للعام 2019.

وقال نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية د. عادل الحنيان لـ (كونا) امس ان تراجع تصنيف جامعة الكويت في هذه التصنيفات لا يعني تراجعها التعليمي داعيا الى ضرورة عدم ربط جودة التعليم الجامعي مع مستوى مخرجات الجامعة وتراجع ترتيبها في بعض التصنيفات العالمية مشيرا الى ان هناك مؤشرات ونسبا تؤكد أن مستوى التعليم بجامعة الكويت يعد من الأفضل وفق المعايير التعليمية العالمية. وأضاف أن تلك التصنيفات تعتمد بشكل رئيس على القطاع البحثي وسمعة الجامعة وانتشارها وغيرها من المؤشرات ولا تنظر الى مستوى التعليم المقدم للطالب في هذه المؤسسة وبالتالي فان تراجع تصنيف الجامعة يجب ألا يفسر تراجعا بمستوى جودة التعليم بها.

وبين الحنيان أن هناك مؤشرات معتمدة دوليا يمكن الاستعانة بها لقياس جودة التعليم في أي جامعة لافتا الى أن قياس هذه المؤشرات على جامعة الكويت يؤكد أن جودة التعليم في الجامعة مرتفعة. وأكد أن مستوى جودة التعليم في جامعة الكويت في ارتفاع مستمر رغم تراجع تصنيفها في التصنيفات المذكورة وتعد من أفضل الجامعات العربية في التعليم.