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أعلنت وزارة الشؤون أن ايرادات التبرعات خلال شهر رمضان الماضي بلغت 58 مليون دينار مقارنة ب 50 مليون دينار خلال رمضان الذي سبقه مبينة أنه تم رصد ثلاث خيام لجمع التبرعات لصالح الدية وتمت مخاطبة وزارة الداخلية والبلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

جاء ذلك في تصريح صحافي لوكيلة الوزارة بالانابة هناء الهاجري امس بمناسبة صدور التقرير النهائي للزيارات الميدانية والمخالفات المرصودة من فرق المتابعة والتفتيش بالوزارة الخاص بالمشروع الـ16 لجمع التبرعات في شهر رمضان الماضي.

وقالت الهاجري ان عدد الجمعيات المشاركة في المشروع بلغت 36 جمعية بالاضافة الى الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية مشيرة الى أن عدد الجمعيات التي لم تشارك تسع جمعيات وذلك لعدم تقدمها بطلب للمشاركة. وذكرت أنه وفقا للتقرير فان المخالفات التي ارتكبتها الجمعيات الخيرية خلال رمضان بلغت 12 مخالفة منها وضع صناديق لجمع التبرعات وعدم الالتزام بجداول وزارة الاوقاف وجمع تبرعات في أماكن غير مخصصة دون تصريح مبينة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

وأضافت أن فرق التفتيش الميدانية المكلفة بالتفتيش نفذت في شهر رمضان الماضي 1636 زيارة ميدانية للمساجد والمجمعات التجارية والاسواق بجميع محافظات البلاد تم خلالها رصد 82 كشكا لجمع التبرعات العينية.

وتابعت أنه تمت ازالة هذه الأكشاك فورا كما تم رصد 12 مخالفة لتسع جمعيات خيرية بالاضافة الى الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية مؤكدة أنه تمت مخاطبة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاتخاذ اللازم بشأن التزام الجمعيات الخيرية بالجداول.