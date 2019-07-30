مال وأعمال

اعلنت شركة وربة للتأمين عن ارتفاع ارباحها خلال النصف الأول لعام 2019 الى 1?129 مليون دينار بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2018 حيث بلغت 443?9 الف دينار بزيادة 154?41% كما ارتفعت ربحية السهم بذات النسبة لتبلغ 6?97 فلوس عن النصف الاول.

وقالت وربة للتأمين في افصاحها على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 68?512 مليون دينار بارتفاع 18?17% عن ذات الفترة من 2018 التي بلغت 57?976 مليون دينار كما بلغ اجمالي الموجودات 101?932 مليون دينار بارتفاع 12?45% عن ذات الفترة من عام 2018 والتي بلغت 90?649 مليون دينار، بينما بلغت المطلوبات المتداولة للشركة نحو 61?473 مليون دينار مقابل 52?72 مليون دينار في 2018 وبلغ اجمالي المطلوبات 63?971 مليون دينار بارتفاع 14?8% عن ذات الفترة من عام 2018 والتي بلغت 55?714 مليون دينار.

واشارت وربة للتأمين الى ان اجمالي حقوق المساهمين ارتفع خلال النصف الأول الى 37?971 مليون دينار بزيادة 9?25% عن ذات الفترة من العام المنصرم التي بلغت 34?756 مليون دينار كما بلغ اجمالي الارادات التشغيلية نحو 8?590 ملايين دينار بارتفاع 9?05% عن ذات الفترة من العام المنصرم التي كانت 7?878 ملايين دينار.

وعن نتائج الربع الثاني فقد بلغت ربحية الشركة 445?9 الف دينار بارتفاع 610?65% عن ذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 62?755 الف دينار وبلغت ربحية السهم 2?75 فلس مقابل 0?39 فلس بذات نسبة الزيادة السابقة وبلغ اجمالي الايرادات التشغيلية 3?802 ملايين دينار وذكرت الشركة ان سبب ارتفاع صافي الربح هو التحسن في النتائج الفنية وكذلك عائدات الاستثمار لفترة الستة اشهر من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018 لافتة الى ان اجمالي الايرادات من التعاملات مع اطراف ذات صلة بلغ 1?085 مليون دينار وبلغ اجمالي المصروفات من التعاملات مع الاطراف ذات الصلة نحو 344?6 الف دينار.

