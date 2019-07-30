مال وأعمال

رغم التوترات الجيوسياسية التي تعيشها دول المنطقة خلال الأشهر السبع الماضية، الا أن بورصة الكويت تمكنت من تحقيق مكاسب سوقية رأسمالية بلغت أكثر من 6.5 مليار دينار من مستواها البالغ 29.013 مليار دينار الى 35.55 مليارات دينار على وقع العديد من الانجازات التي شهدتها البورصة منذ نهايات 2018 وحتى ترقية البورصة لثلاث مؤشرات ناشئة والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية بحدود 5 مليارات دولار وفق توقعات مسؤولين من شركة البورصة وهيئة أسواق المال.

وقد نجحت بورصة الكويت في الترقية والانضمام لتلك المؤشرات العالمية على ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهّدت السوق الكويتية الطريق لتنفيذ سلس للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، ما ينعكس على مستوى الوصول الى سوق الأسهم في الكويت، وبينت أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل ايجابية واسعة النطاق من المستثمرين. ووفق البيانات الواردة عن شهر يوليو الذي قارب على الانتهاء، فقد حققت البورصة خلال هذا الشهر 1.88 مليار دينار، عدا جلستين لم يتم احتسابهما، حيث بلغت القيمة السوقية الرأسمالية بداية الشهر الحالي 33.66 ملياراً فيما بلغت القيمة السوقية بنهاية أمس 35.55 مليار دينار. وعلى مستوى القطاع المصرفي، بلغت القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم البنوك 16.1 مليار دينار مشكلة 55.5 في المئة من اجمالي القيمة السوقية للبورصة البالغة بداية العام الحالي 29.013 مليار دينار، الا أنها ارتفعت الى مستوى 21.33 مليار دينار من مستواه الاجمالي البالغ 35.550 ملياراً بالغة 60 في المئة من اجمالي المكاسب.

وقد بلغ اجمالي مكاسب أسهم البنوك حوالي 5.2 مليارات دينار ما بين بداية يناير 2019 الى 29 يوليو الحالي، محققة بذلك نسبة مكاسب بلغت 80 في المئة من اجمالي مكاسب السوق خلال تلك فترة 7 أشهر المنتهية من عام 2019.

