مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، قبول 58 متقدما للالتحاق بوظيفة مفتش تجاري في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك.

وقالت «التجارة» ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك استقبل على مدى ثلاثة أيام متتالية بالتنسيق مع المعهد العالي للخدمات الادارية العديد من المتقدمين لوظيفة مفتش اداري.

واكدت التجارة ان «اللجنة المشكلة من قبل الوزارة وضعت الضوابط اللازمة لقبول المفتشين وبالتنسيق مع الجهات المعنية وعقدت مع المعهد العالي للخدمات الادارية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، اجتماعاً لوضع الاستعدادات لاستقبال دفعة جديدة من الطلبة لتخصص دبلوم «تفتيش تجاري» الذي يطرح للمرة الأولى بالتعاون بين الجانبين.

وأضافت، بحسب البيان، ان قبول المفتشين يأتي امتثالا لتعزيز العمل الرقابي لقطاع الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، مبينا أن توفير المفتشين والمراقبين يسهم في ضبط السوق وانضباط المحال والشركات التجارية في النظم واللوائح المعمول بها.

