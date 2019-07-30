مال وأعمال

ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأميركية خلال تعاملات أمس، ليكون الصعود اليومي الثالث على التوالي منذ قرار الخفض الحاد في معدل الفائدة.

وقام البنك المركزي في تركيا بخفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس (4.25 في المئة) في قرار مفاجئ للأسواق التي كانت تتوقع خفضاً لا يتجاوز 200 نقطة أساس.

ويأتي قرار تقليص معدل الفائدة في تركيا ليصبح 19.75 في المئة بدلاً من 24 في المئة في السابق بعد اقالة محافظ البنك المركزي قبل الاجتماع بأيام قليلة واستبداله بنائبه مراد أويصال.

وعلى الرغم من الخفض الحاد في معدل الفائدة لكن الرئيس رجب طيب أردوغان يطالب بالمزيد من التخفيضات في الفترة القادمة من العام، مشيراً الى أن استجابة الأسواق أثبتت صحة القرار.

وما تزال التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وتركيا قائمة على خلفية صفقة شراء الصواريخ «اس-400» من روسيا، ما يجعل أنقرة عرضة للعقوبات الأميركية.

وفي خطوة تحدث للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، تراجع الاحتياطي النقدي لدى تركيا خلال الأسبوع المنتهي في 19 يوليو الحالي.

