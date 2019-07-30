مال وأعمال

أكد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت غسان خوجة ان الكويت اتخذت خطوات قوية لادماج اهداف التنمية المستدامة في اطارها الوطني للتنمية والتخطيط معربا عن اشادة المجموعة بهذه الجهود.

وثمن خوجة في تصريح لـ «كونا» جهود وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن العرض الأخير للمراجعة الوطنية الطوعية للكويت لعام 2019 والتي تقدم تقارير عن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وكانت الكويت استعرضت في 17 من الشهر الحالي في الولايات المتحدة الأميركية تقريرها الطوعي الاول حول اهداف التنمية المستدامة وذلك في فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى وحمل عنوان «مواءمة خطة التنمية الوطنية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة العالمية». وأشار خوجة الى ان المجموعة تثني على تركيز الكويت في تصميم وتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية وبيئية متماسكة ومتوازنة.واعتبر ان الكويت عملت على تنفيذ إجراءات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينا ان المراجعة الوطنية الطوعية تمثل خطوات مهمة نحو تقييم التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف «ما يبرز عزم القيادة الكويتية على تحقيق تنمية اجتماعية اقتصادية مستدامة وشاملة ومنصفة».

وأشاد خوجة بالعملية التشاورية والتفاعلية التي أدت إلى تطوير التقرير الذي قدم في الولايات المتحدة الأميركية بمشاركة جميع الجهات الحكومية في توفير البيانات وإعداد التقارير ودمجها النهائي في التقرير الذي يعد من الممارسات الفضلى في جميع أنحاء العالم.

وأشار خوجة الى وجود تحديات تعرقل بعض الإصلاحات مبينا ان البنك الدولي من خلال شراكته الاستراتيجية مع الكويت يتطلع الى دعم تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لدولة الكويت بحلول عام 2035 (كويت جديدة).

