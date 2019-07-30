مال وأعمال

أعلنت (الهيئة العامة للاستثمار) تحقيقها أرباحا إجمالية بلغت 46?7 مليون دينار (نحو 158?7 مليون دولار) لمصلحة المال العام من استثمارها في بنك الخليج من 2009 الى 2019 وذلك بعد نجاح عملية التخارج من حصتها في البنك التي تمت الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة في بيان صحافي امس انها كانت قد أسهمت في زيادة رأسمال البنك في 2009 من منظور وطني لدعم القطاع المصرفي والمودعين في البنك بعد أزمة خسارة البنك اثر التعامل في المشتقات المالية.

وأضافت انه بالفعل تمت حماية وتحصين عملاء البنك نتيجة لهذا الاستثمار كما تمت إعادة هيكلة البنك وبعد تحقيق أهداف الاستثمار قررت الهيئة التخارج من البنك من خلال بيع حصة الهيئة البالغة 16?1 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن تقدم أحد المستثمرين بشراء حصة الهيئة بالكامل. ونقل البيان عن العضو المنتدب في (الهيئة العامة للاستثمار) فاروق بستكي قوله إن الدافع الرئيس وراء مساهمة الهيئة في زيادة رأسمال البنك في 2009 لم يكن استثماريا فقط بل كان دعما للقطاع المصرفي الكويتي كله وحماية عملاء بنك الخليج من تداعيات الخسائر التي لحقت بالبنك آنذاك. وأضاف «اليوم بعد أن تقدم أحد المستثمرين بطلب شراء حصة الهيئة وقيام الهيئة بالدراسات اللازمة وحسب الإجراءات المتبعة تم التخارج بعوائد مجزية للمال العام».

وأسهمت الهيئة في زيادة رأسمال بنك الخليج في عام 2019 بـ 120?9 مليون دينار (نحو 411?06 مليون دولار) بنسبة 16?1 في المئة من رأس المال بعد خسارة البنك اثر التعامل في المشتقات المالية وعدم قدرة مساهمي البنك على تغطية متطلبات زيادة رأس المال الكاملة.

