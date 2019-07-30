مال وأعمال

أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) «كيبكو» عن تحقيق صافي ربح بقيمة 13.58 مليون دينار (45 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي بارتفاع نسبته 13 في المئة بالمقارنة مع ربح بقيمة 12.06 مليون دينار (40 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 7 فلوس (2.31 سنت) للسهم الواحد بالمقارنة مع 5.9 فلوس (1.95 سنت) للسهم الواحد في النصف الأول من العام الماضي. وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 7.1 ملايين دينار (23.4 مليون دولار) في الربع الثاني من العام (أي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2019) ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة بالمقارنة مع الربح المحقق خلال الفترة المقابلة من العام الماضي والذي بلغ 6.42 ملايين دينار (21.2 مليون دولار). وارتفعت ربحية السهم في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 4.88 فلوس (1.61 سنت) بالمقارنة مع 4.40 فلوس (1.45 سنت) للسهم الواحد خلال نفس الفترة من عام 2018. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيّار «أظهرت النتائج التي حققناها في الربع الأول من العام الأداء الإيجابي الذي تحققه شركاتنا والنمو الذي تستمر في تسجيله، الأمر الذي تأكدت صحته في الربع الثاني. وفي الوقت الذي نبقى فيه حذرين، فإننا نتوقع استمرار هذا النمو الإيجابي خلال ما تبقى من العام، وذلك بدعم من الأداء القوي الذي تسجله شركاتنا الرئيسة على الرغم من البيئة الصعبة التي تنشط فيها».

