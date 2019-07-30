مال وأعمال

شارك بنك بوبيان أخيراً في منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي نظمه في العاصمة الاردنية عمان اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الاردني وذلك من خلال ورقة العمل التي قدمها نائب مدير عام مجموعة ادارة المخاطر بالبنك خالد صلاح عمران وسط حضور كبير من المصرفيين والمسؤولين العرب .

وشارك عمران كمتحدث رئيس في جلسة « تأثير الحوكمة والادارة السليمة للمخاطر في تعزيز الاستقرار المالي» حيث استعرض في محاضرته التي حملت عنوان «الحوكمة في المصارف من منظور اسلامي» خصوصية الحوكمة في المصارف الاسلامية بوجود هيئة الرقابة الشرعية في مركز هيكل الحوكمة في ظل دورها الرقابي الجوهري للتاكد من مشروعية جميع المعاملات المصرفية . وأكد عمران ان الرقابة الشرعية تلعب دورا مهماً في المؤسسات المالية الاسلامية من خلال مراجعتها وموافقتها لجميع المعاملات المصرفية التى تقوم بها مختلف الادارات للتاكد المستمر من مدى توافق اي معاملات او ممارسات او اجراءات مصرفية مع احكام الشريعة الاسلامية . ونوه عمران إلى ان الكويت ومن خلال تجربتها المصرفية الاسلامية التى تقترب من نصف قرن تمثل نموذجا لبنوك المنطقة والعالم موضحا اهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مؤسساتها التي تمثل حاليا نصف القطاع المصرفي الكويتي .

