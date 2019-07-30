مال وأعمال

أعلنت شركة «كامكو» عن نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. حيث حققت كامكو صافي ربح بقيمة 1,110,320 دينار في النصف الأول من العام 2019، بنمو بلغت نسبته 163 في المائة مقابل 421,407 دينار في الفترة المماثلة من العام 2018. وارتفعت ربحية السهم إلى 4.68 فلوس مقابل 1.77 فلس في الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء إلى 4.15 ملايين دينار في الفترة المالية الحالية بنمو بلغت نسبته 278 في المئة، مقابل 1.10 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2018. كما ارتفعت إيرادات الرسوم إلى 8.68 ملايين دينار بنمو بلغت نسبته 130 في المائة مقابل 3.8 ملايين دينار في النصف الأولى من العام 2018. في حين ارتفع إجمالي الإيرادات في الستة أشهر الأولى من العام 2019 إلى 13.29 مليون دينار مسجلاً نموا بنسبة 178 في المائة مقابل 4.8 ملايين دينار في النصف الأول من العام 2018.

وبلغت الأصول المدارة 4.16 مليارات دينار بما في ذلك تأثير الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» - هذا بالإضافة لنجاح الشركة في جذب المزيد من الاستثمارات نحو صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو فيصل صرخوه: «مازلنا نشهد تزايد الزخم والتوجه الإيجابي من خلال المراحل الأولية التي اتخذناها نحو تنفيذ خطة النمو والتوسع الإستراتيجي. ويعكس هذا الزخم مدى تأثير استثماراتنا المتزايدة في قطاعات الأعمال المختلفة والتقدم الهائل في جهود التحول في إطار سعينا لتحقيق أهداف النمو طويلة الأجل. وعلى الرغم من تكبدنا لبعض التكاليف من أجل تنفيذ خطة التوسع، وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال الى زيادة المصروفات، إلا اننا في ذات الوقت نجحنا في تعزيز نمو أرباحنا بنسبة 163 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018. إضافة الى ذلك، أعادت كامكو، بما في ذلك شركاتها التابعة، هيكلة بعض استثماراتها لتوليد سيولة إضافية للشركة خلال النصف الأول من العام 2019. واختتم صرخوه بتعليقه على أداء الأسواق الخليجية قائلا: «على النقيض من الأداء الذي شهدناه في العام 2018، ظلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مرتبطة إلى حد كبير ببقية العالم خلال النصف الأول من العام 2019. إلا انه على الرغم من ذلك، أثرت عدد من المشكلات الخاصة بالمنطقة على نمو الأسواق الخليجية، وبصفة خاصة مستويات النمو المسجلة في مايو 2019، حيث تراجع الأداء الإجمالي للمنطقة بأكثر من 5 في المئة». واحتفظت الكويت بريادتها كأفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 21 في المئة وارتفع المؤشر العام بنسبة 14.8 في المئة على خلفية التوقعات الخاصة بضم الكويت لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وهو الأمر الذي تحقق خلال الأسبوع الأخير من يونيو 2019».

