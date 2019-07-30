مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار «كامكو» ، عن تعيينها من قبل هيئة أسواق المال في الكويت كوكيل اكتتاب لإدارة عملية طرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية لاكتتاب مواطنين الكويت، وذلك بعد فوزها بمناقصة إدارة عملية طرح الأسهم التي تم إطلاقها في 2 يونيو 2019، حيث دعت هيئة أسواق المال الشركات المحلية المؤهلة، للمشاركة في مناقصة إدارة هذا الاكتتاب.

ستقوم هيئة أسواق المال بطرح 50 في المئة من أسهم شركة بورصة الكويت للاكتتاب، كجزء من المرحلة الثانية والأخيرة من عملية خصخصة بورصة الكويت، وذلك طبقاً لأحكام المادة (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وتجدر الإشارة بأن فرصة الاكتتاب مكفولة لكل مواطن مسجل في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب.

وبصفتها وكيل الاكتتاب للعملية، ستقوم كامكو بتطوير وإدارة إستراتيجية تنفيذ الاكتتاب العام بما يتماشى مع الجدول الزمني والمتطلبات التي حددتها هيئة أسواق المال كجزء من هذه العملية. بالإضافة، ستقوم كامكو بالتنسيق مع هيئة أسواق المال لإعداد الآليات التي سيتم من خلالها توزيع الأسهم للمواطنين وتحديد آلية رد المبالغ الفائضة وآلية مواعيد سداد قيمة الأسهم المكتتب بها، وذلك لإتاحة فرصة الاشتراك في الاكتتاب لجميع المواطنين الكويتيين المؤهلين.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل صرخوه،

«تعد عملية خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية من أبرز العمليات

على الصعيد الوطني حيث انها تلعب دوراً محورياً في تحفيز وتعزيز الاقتصاد المحلي ومواكبة معايير أسواق الأسهم الدولية، الأمر الذي يتماشى مع الرؤية الأميرية 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار. لذلك نفخر بالدور الذي سنقوم به كوكيل اكتتاب لإدارة عملية طرح أسهم شركة بورصة الكويت لاكتتاب مواطني دولة الكويت، وسنكون على أتم الاستعداد لتوظيف خبراتنا التي امتدت ما يقارب العقدين لإتمام هذه العملية بنجاح وكفاءة».

