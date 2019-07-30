مال وأعمال

يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية ارصدة العهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.

فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.

مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أي مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.

ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد عن 10 في المئة من قيمة كل دفعة.

يناير 2019: طلب اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بقيمة 900 مليون لتسوية العهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.

يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.

يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب كلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد عن المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن يتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.

مارس 2019: إرسال كتاب وزارة المالية الى مجلس الامة بالخطة التي سوف تنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس القادمة.

أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أي مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة المالية

أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية ارصدة العهد دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع الرصيد الى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.

