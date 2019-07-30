مال وأعمال

كشفت وزارة المالية عن أن إجمالي ايرادات السنة المالية 2018/2019 بلغ 20.56 مليار دينار بارتفاع قدره 28.5 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغت المصروفات الفعلية 21.85 مليار دينار بارتفاع قدره 13.5 في المئة.

وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية بمناسبة إصدار الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 أمس تراجع العجز الفعلي للميزانية بنسبة 31 في المئة بالغاً 3.5 مليارات دينار، فيما أشارت إلى أن الايرادات غير النفطية ارتفعت بواقع 24 في المئة مع ارتفاع المصروفات الرأسمالية 14 في المئة.

نمو سنوي

وبهذه المناسبة، صرح وزير المالية د. نايف الحجرف بأن نمو الإيرادات غير النفطية استمر للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرا?سمالي يشكل نسبة صحية من إجمالي المصروفات عند 14 في المئة ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة المالية الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما يخدم رو?ية الكويت 2035 «كويت جديدة».

وا?ضاف الحجرف «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليارات دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون كل الجهات الحكومية».

ولفتت «المالية» في بيانها إلى أن أسس احتساب الايرادات كانت على أساس سعر لبرميل النفط بلغ 68.5 دولاراً للبرميل وانتاج قدره 2.8 مليون برميل يومياً، مع ارتفاع الايرادات النفطية بواقع 29 في المئة بالغة 14.428 مليار دينار مقابل 14.282 ملياراً للسنة المالية السابقة 2017/2018.

وقد ارتفعت الايرادات غير النفطية بواقع 24 في المئة بالغة 2.1 مليار دينار موزعة على الضرائب والرسوم بواقع 574 مليوناً و101 مليون دينار مساهمات اجتماعية و1.455 مليار إيرادات أخرى مقابل 1.717 مليار دينار للسنة المالية السابقة 2017/2018.

وفي جانب المصروفات، أوضحت وزارة المالية أن إجمالي المرتبات بلغت 11.45 مليار دينار مقابل 11.01 مليارا بزيادة قدرها 4 في المئة، فيما ارتفعت الدعومات بواقع 64.5 في المئة بالغة 4.88 مليارات دينار مقابل 2.9 مليار للسنة السابقة. وقد استقرت المصروفات الرأسمالية عند مستوى 3.022 مليارات دينار متراجعة بحوالي 5.9 في المئة عن السنة المالية السابقة محققة 3.22 مليارات دينار.

الإيرادات النفطية: 18,428 مليون دينار، بزيادة نسبتها 29 في المئة عن السنة الماضية.

الإيرادات غير النفطية: 2,130 مليون دينار، بزيادة نسبتها 24 في المئة عن السنة المالية الماضية.

إجمالي الإيرادات: 20,588 مليون دينار، بزيادة نسبتها 28.5 في المئة عن السنة الماضية.

إجمالي المصروفات: 21,849 مليون دينار. بزيادة نسبتها 13.5 في المئة عن السنة الماضية.

الفائض/ (العجز) - قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (1,291) مليون دينار. بانخفاض 60 في المئة عن السنة المالية السابقة.

1 - الإيرادات:

وزارة المالية - الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 419.7 مليون دينار. بنسبة تحصيل 143 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46 في المئة عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 381.6 مليون دينار. بنسبة تحصيل 91 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 374.4 مليون دينار. بنسبة تحصيل 105 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 13 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 159.3 مليون دينار. بنسبة تحصيل 86.5 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 16 في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

وزارة الداخلية: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية 31 مارس 2019 مبلغ 127.5 مليون دينار. بنسبة تحصيل 80 في المئة عن تقديرات الميزانية بإنخفاض بنسبة (0.2) في المئة عن ما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

2 - المصروفات:

شكلت المرتبات وما في حكمها والدعوم نسبة 75 في المئة من ا?جمالي المصروفات.

بلغت الدعومات 4,882 ملايين دينار بارتفاع 64.5 في المئة عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالميزانية وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية السابقة.

بلغت المصروفات الرا?سمالية 3,032 ملايين دينار وتشكل 14 في المئة من إجمالي المصروفات.

3 - التوازن المالي (العجز)

ا?ظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالية للدولة تسجيل الكويت عجزًا فعليًا يبلغ 3,346 مليارات دينار وذلك بعد تحويل الـ 10 في المئة من اجمالي الإيرادات لصندوق احتياطي الأجيال القادمة (الصندوق السيادي للدولة) المنصوص عليها بالقانون 106 لسنة 1976. وذلك بانخفاض يبلغ 31 في المئة على ا?ساس سنوي وبنسبة 63.6 في المئة عن العجز المقدر بالميزانية العامة.

