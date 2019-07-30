مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان مؤشرات الأسهم العالمية والإقليمية ارتفعت في الربع الثاني من العام 2019 وإن كانت بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول. حيث أسهمت عدة عوامل في التأثير سلبا على الأسواق وتعزيز حالة عدم اليقين، من ضمنها: عدم إحراز تقدم في النزاع التجاري الأميركي الصيني وتباين بعض البيانات الاقتصادية، والنتائج المالية للشركات التي جاءت أقل مما كان متوقعاً، هذا بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي زادت من حالة الضبابية وتأثيرها السلبي على الأسواق. إلا أن تلك العوامل قابلها من الجهة الأخرى تحسن المعنويات على خلفية إمكانية اقدام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة وتزايد التفاؤل تجاه التوصل إلى صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

إلا أنه في ظل التراجع الشديد لعائدات السندات خلال العام الحالي، كانت الأسهم الأميركية والأوروبية الأفضل أداءً في الربع الثاني ولم يتفوق عليها سوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تراجع أداء الأسواق الناشئة متأثراً جزئياً بضعف الأسواق الصينية.

الأسواق العالمية

كان أداء أسواق الأسهم المتقدمة جيدًا نسبياً في الربع الثاني، حيث تفوقت على أداء الأسواق الناشئة بهامش ملحوظ. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة العالمي بنسبة 3 في المئة في الربع الثاني على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 3.8 في المئة ومؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 3.6 في المئة. وفي المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6 في المئة، متأثراً بشدة بتبعات النزاع التجاري. وامتدت تلك التأثيرات لتشمل كل الأسواق الدولية التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في أداء الأسهم مقارنة بالربع الأول من العام. وتتزامن تلك الأوضاع مع التفاؤل بإمكانية إبرام صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومن بين العوامل التي أثرت على أداء الأسهم في الربع الثاني تقديرات النتائج المالية المتباينة والبيانات الاقتصادية المتضاربة وهو ما أدى إلى تزايد عدم اليقين لدى المستثمرين. وتأثرت أسهم الشحن والنقل على وجه الخصوص، نظراً لتأثر أرباح الربع الثاني بآثار رفع الرسوم الجمركية. إلا أن الأسواق واصلت أداءها الإيجابي إلى حد ما بدعم من توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية تيسيرية، وتوقعات المستثمرين الداعمة لخفض أسعار الفائدة بواقع 25-50 نقطة أساس في يوليو. كما يتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو الفيدرالي، حيث بدأ أخيراً بإرسال إشارات تميل نحو اتباع سياسة نقدية تيسيرية، في ظل الإعلانات عن بيانات اقتصادية خاصة بمنطقة اليورو (انخفاض معدلات التضخم، تباطؤ النمو) تدعو إلى اتخاذ تدابير على هذا النحو. وفي المقابل، سجل أداء الأسواق الناشئة تراجعات خلال الربع الثاني، حيث انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي. كما انخفض مؤشر سي.اس.آي 300 لقياس أداء الأسهم الصينية بنسبة 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي وكان عرضة لتقلبات شديدة في الربع الثاني في ظل تباطؤ معدلات النمو وتصاعد التوترات التجارية ما أدى إلى قيام المستثمرين بإعادة تقييم مخاطرهم ومراكزهم الاستثمارية.

الأسواق الخليجية

تباين أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني إلا أنه كان إيجابياً بصفة عامة، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي. وعلى الرغم من الأداء القوي لمعظم الأسواق، إلا أن أداء المؤشر تأثر سلباً بأداء أسواق السعودية وعمان وأبوظبي. حيث عانت بورصة عمان من اثار تأجيل تنفيذ الإصلاحات وضعف التصنيفات الائتمانية، بينما توقف أداء سوق السعودية الإيجابي تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتصحيح محتمل بعد تحقيق مكاسب قوية في الربع الأول.

أما الأسهم الكويتية، فقد استفادت من استقرار الأوضاع الاقتصادية والأرباح الجيدة للشركات بالإضافة إلى الادراج المرتقب في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وفي المقابل، فعلى الرغم من تراجع أسهم سوق دبي بشدة في العام 2018 على خلفية ضعف أداء القطاع العقاري، إلا أنها انتعشت في الربع الثاني من العام 2019. ومع أن الكويت لم تكن الأفضل في الربع الثاني إلا أن أداءها منذ بداية العام بقي في الصدارة، حيث ارتفع المؤشر العام ومؤشر السوق الأول بنسبة 14.8 في المئة و21 في المئة تقريباً. لقد سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً جيداً في الربع الثاني ومن المتوقع استمرار الزخم على المديين القريب والمتوسط، إلا أن المخاطر ما زالت قائمة. وقد تأخذ التوترات الجيوسياسية منعطفاً نحو الأسوأ بما يثير مخاوف المستثمرين. كما أنه في حال تراجع الأسواق الدولية فقد تنتقل العدوى إلى أسواق المنطقة. وأخيراً، قد تكون هناك حاجة إلى محفزات جديدة بعد أن تتلاشى تأثيرات إعادة تصنيف الأسواق ضمن المؤشرات العالمية في السعودية والكويت، بالإضافة إلى مخاطر جني الأرباح أو التصحيح بعد تحقيق مكاسب قوية، والتي شهدنا مؤخراً بوادرها في أسواق السعودية والكويت.

