مال وأعمال

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة المباني المهندس وليد الشريعان أن الشركة تسعى لتنويع استثماراتها من خلال استهداف قطاعات جديدة كالفنادق والمشروعات السكنية والطبية، إضافة لتطوير مشاريع ضخمة تتناسب مع احتياجات كل منطقة .

وأضاف إن المباني من خلال توسعها المحلي والإقليمي تتبع استراتيجية ترتكز على تطوير وإدارة وجهات التسوق والترفيه والضيافة، حيث تنتهج سياسة توسعية مدروسة من خلال استثمارات مباشرة أو من خلال شراكات مع مجموعة من المستثمرين البارزين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للمستثمرين والمحللين الماليين الذي عقدته شركة المباني بعد الإعلان عن أرباح الربع الثاني لعام 2019، بحضور كل من الشريعان وكبير المديرين الماليين زاهد كاسماني والمدير التنفيذي للاتصالات شعاع القاطي.

وأشار الى أن الأ?نيوز الكويت حقق معدل إشغال يبلغ 95 في المئة، كما يستمر افتتاح العديد من المتاجر في بعض المناطق، وتحديدا في منطقتي الجاردنز وبرستيج. كما شهد ارتفاعا في عدد الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي تقدر بـ 18 في المئة.

أما فيما يتعلق بمشروع السالمية، الذي يعد أول مشروع متعدد الاستخدامات لشركة المباني خارج الأ?نيوز، فهو مازال في طور دراسة أفضل الخيارات للمشروع الذي تبلغ مساحته ما يقارب 9,761 متر مربع.

وأضاف الشريعان بأن شركة المباني، بصدد تقديم عطاء لتنفيذ مشروع جابر الأحمد الذي سيضم مجمعا سكنيا وسوقا تجاريا بقيمة 150 مليون دينار، في تحالف مع اثنتين من شركات الصناعات الوطنية علما بأن التاريخ النهائي لتقديم العطاءات هو 18 أغسطس 2019.

كما ذكر بأن شركة المباني وضمن استراتيجيتها تقوم أيضًا بتطوير فنادق متعددة في المنطقة، حيث تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية لفندق هيلتون جاردن إن - الكويت الذي يضم 400 غرفة، حيث تم تعيين طاقم الفندق الرئيس ويجري حاليا اختيار بقية الموظفين، إذ من المتوقع افتتاحه للجمهور في نهاية العام الحالي.

أما فندق والدورف أستوريا-الكويت، والذي سيضم 200 غرفة، في منطقة «برستيج» في الأفنيوز - الكويت فمن المتوقع أن يفتتح للجمهور في نهاية عام 2020 . وعلى صعيد متصل تم الانتهاء من السكن الخاص بالموظفين في منطقة الفنطاس.

وفيما يتعلق بالأ?نيوز-البحرين أفاد أنه يشهد نجاحا مستمرا، حيث حقق زيادة في عدد الزوار من البحرين وخارجها خلال النصف الأول من العام الحالي تقدر بـ 15 في المئة، ويبلغ معدل الإشغال في المرحلة الأولى 87 في المئة. كما تمت الموافقة على التصميم الخاص بالمرحلة الثانية وستبدأ أعمال البناء خلال الربع الأول من عام 2020 بكلفة تصل إلى 53 مليون دينار بحريني.

وفيما يتعلق بفندق هيلتون جاردن إن البحرين فإن أعمال البناء قد بدأت، ومن المتوقع أن تستغرق 18 شهرا، بموقع متصل بشكل مباشر بالأ?نيوز البحرين والذي سيضم 210 غرف.

ومن ناحية أخرى، لا يزال مشروع الأ?نيوز - الخبر في مرحلة الموافقة على التصميم، وسيشمل مناطق تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى أربعة أبراج تضم شققًا سكنية، وفنادق من ضمنها فندق الفورسيزونز، مكاتب، مرافق طبية، معارض، قاعات احتفالات وقاعات للمؤتمرات.

كما ذكر الشريعان بأن شركة المباني تعتزم إطلاق مشروع آخر في منطقة الخليج العربي في الشارقة، من خلال شراكة استراتيجية مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ويقع المشروع على طريق الشيخ محمد بن زايد على مساحة 65000 متر مربع ويتطلب المشروع استثمار وتطوير مساحة تأجيرية تقدر بـ 58 ألف متر مربع.

وردا على سؤال يتعلق بمشروع جابر الأحمد، أوضح الشريعان ان المشروع عبارة عن مبانٍ سكنية وسوق تجاري، إذ يضم المشروع وحدات سكنية تبلغ ما بين 100 إلى ما يقارب 1000 وحدة للعائلات بالإضافة إلى مركز للتسوق .وفيما يتعلق باهتمام شركة المباني بتقديم عطاءات لمشاريع أخرى، أجاب الشريعان بقوله «نعم بالطبع نحن نعتقد أن الحكومة مقبلة على مشاريع متعددة من هذا النوع ونحن متحمسون لذلك ونرغب بالمشاركة في هذه المشاريع ضمن اتحاد مع شركات أخرى». وأضاف «نحن نتلقى أيضًا اهتماما من مطورين مختلفين وبعض أصحاب الأعمال الراغبين بالاستثمار في هذه الأبراج ، ونقوم بدراسة جميع الخيارات المتاحة لكل مكون من مكونات المشروع .

وفيما يتعلق بمشروع الخبر فإن تنفيذه أيضا سيتم على مراحل نظرا لطبيعة التصميم حيث يتم بناء المجمع التجاري أولا ومن ثم الأبراج .

