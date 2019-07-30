مال وأعمال

نوه كبير المديرين الماليين زاهد كاسماني بأن المرحلة الرابعة شهدت زيادة تدريجية في معدل الإشغال كما افتتحت العديد من المتاجر في الربع المنصرم. وبالتالي، فقد حقق الدخل التشغيلي للمجموعة ارتفاعا بلغ 15 في المئة تقريبًا ليصل إلى 23.9 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع الثاني من عام 2018. وقد ارتفعت المصاريف التشغيلية للمجمع التجاري بنسبة 24 في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام 2018 بما يتناسب مع الربع الأول من هذا العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى تشغيل المرحلة الرابعة. ما أن يحقق الإشغال في المرحلة الرابعة كامل إمكاناته، ستعود كلفة التشغيل كنسبة من الإيرادات إلى وضعها الطبيعي. بالنظر إلى زيادة أسعار الخدمات في الكويت، فقد اتخذنا بعض الاحتياطات لتغطية بعض القراءات المتأخرة. أدت هذه الاحتياطات، إلى جانب عدم بلوغ المرحلة الرابعة لكامل إيراداتها بعد، إلى انخفاض طفيف في هامش التشغيل. لم يفتتح عدد من المتاجر بعد ونتوقع مستقبلا أن يتحسن هامش التشغيل.

