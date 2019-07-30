مال وأعمال

وعن مشاريع الشركة في المملكة العربية السعودية أشار الشريعان بأن الأ?نيوز - الرياض، سيعد أحد أكبر مراكز التسوق في العالم بالاضافة الى خمسة أبراج متعددة الأغراض تضم أربعة فنادق ومكاتب وعيادات طبية وشققاً سكنية. وقد تم اختيار المقاول الرئيس وسيتم توقيع الاتفاقية في المستقبل القريب. كما تم تأمين 5.6 مليارات ريال سعودي من خلال اتفاقية مبدئية مع 9 بنوك خليجية كما أعلن من قبل.

وأوضح أن التأخير في تنفيذ المشروع، يعود إلى بعض الإجراءات الإدارية مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشروع والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها قريبا ليبدأ البناء بعد ذلك مباشرة.

