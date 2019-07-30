مال وأعمال

وافق وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على كتاب الترشيح المرسل من جمعية المحاسبين والمراجعين بتمثيل د. فالح العازمي الكويت بصفته عضواً في اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية.

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين ضاري الهاجري أن موافقة الوزير الروضان على ترشيح الجمعية للدكتور فالح العازمي عضواً في اللجنة الاستشارية لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية يجسد التعاون المثمر والبناء والمتواصل بين الجمعية ووزارة التجارة والصناعة في العديد من المجالات التي تعزز من دور الجمعية بالمساهمة في وضع الحلول التي تساعد على تطوير المهنة والمزاولين لها في العديد من القطاعات.

وأضاف أن الدعم الكبير الذي يوليه الوزير خالد الروضان للجمعية وأنشطتها يعبر عن الاهتمام المتزايد بدور مراقبي الحسابات في تحسين بيئة الأعمال والدفع قدماً في تحقيق الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال الهاجري إن ترشيح جمعية المحاسبين للدكتور العازمي قد لاقى ترحيباً من قبل الوزير الروضان، مستدركاً بالقول أنه تم اتخاذ اللازم لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإتمام عملية الترشيح.

واختتم الهاجري تصريحه بالقول أن جمعية المحاسبين لا تأل جهداً في التواصل مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، باعتبارها شريكاً استراتيجياً معها في وضع الرؤى والحلول للعديد من القضايا وبما يعزز الأداء الاقتصادي في العديد من المجالات.

