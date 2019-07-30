مال وأعمال

أعلنت «مجموعة التزام لإدارة الأصول»،، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تسجيلها معدل نمو قياسي في النصف الأول من العام الحالي في إطار استراتيجياتها التوسعية طويلة الأمد.

وأفادت الشركة بتحقيقها نمواً بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي في إيراداتها للنصف الأول من العام، بالإضافة إلى زيادة محفظة العقارات التي تديرها إلى أكثر من 50.000 وحدة سكنية في مختلف المناطق، فضلاً عن فوزها بعقود هامة في مجال إدارة المرافق.

وبالنظر إلى النصف الثاني من العام الحالي، تجري المجموعة حالياً مفاوضات مع مختلف الشركاء المحتملين في دولة الإمارات والمنطقة ككل- بما في ذلك مصر والسعودية والكويت- في سبيل عقد صفقات جديدة قبل نهاية العام الحالي.

وستشهد هذه المشاريع توفير الشركات التابعة للمجموعة خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات والمجمعات وخدمات التنظيف والضيافة وإدارة مرافق الخدمات العامة وخدمات التمويل والمحاسبة، بما يمكّن أصحاب الأصول من المحافظة على محافظهم العقارية وتعزيزها. ومن المرجّح أن تكون أولى هذه المشاريع الجديدة في النصف الثاني من العام، حيث ستقوم مجموعة «التزام» بالتوسّع في شمال أفريقيا من خلال تقديم خدمات متكاملة في مجال إدارة المجمعات في مصر.

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي من «مجموعة التزام لإدارة الأصول»: «يعكس حجم النمو الذي حققناه خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاع الطلب من مختلف أنحاء دولة الإمارات على الخدمات رفيعة المستوى على خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات وجمعية المُلاّك. ويدرك مُلاّك الأصول على نحو متزايد أهمية الدور الذي تلعبه خدمات الصيانة وإدارة الأصول في حماية وتحسين قيمة أصولهم. ومع مواصلة قاعدة عملائنا بالنمو، نشهد توسعاً على المستوى الجغرافي وعبر محفظة أوسع من الخدمات بما يتماشى مع خطتنا الاستراتيجية الخمسية الجديدة». وأضاف روبرتس: «تعزز العقود الجديدة التي حصلنا عليها من مكانتنا في مجال إدارة المرافق والمجمّعات، حيث نركز في أعمالنا على توفير القيمة مقابل المال وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات عملائنا وترقى إلى مستوى تطلعاتهم».

