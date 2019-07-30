وطن النهار

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وجرى خلال المباحثات بحث سبل توطيد علاقات التعاون المشترك بين الكويت والعراق في المجالات كافة لاسيما المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والبرلماني.

كما تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك اضافة الى ما تشهده الساحتان الاقليمية والدولية من تطورات.

وتطرقت المباحثات ايضا الى نتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد في فبراير من العام الماضي بالاضافة الى استكمال مناقشة إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين وتسهيل انتقال البضائع ورجال الأعمال بينهما.

وحضر المباحثات النواب خالد الشطي، ود. عادل الدمخي، وسعد الرشيدي، ومحمد الدلال، وسعود الشويعر، والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري، والقائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى البلاد محمد رضا الحسيني، ونائب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم.

يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي وصل والوفد المرافق له إلى البلاد أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

