وطن النهار

استقبل الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية امس رئيس مجلس نواب جمهورية العراق محمد الحلبوسي في ديوان عام الوزارة وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى الكويت.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتعميقها في جميع المجالات كما جرى خلال اللقاء التباحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي بالإضافة إلى مناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة.

من جانبه ثمن رئيس مجلس النواب العراقي خلال اللقاء المساعي الخيرة التي يقوم بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لإيجاد حل للأزمات في المنطقة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف وسعي سموه المشكور نحو إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وقدر في الوقت ذاته الدور المتميز للكويت أميرا وحكومة وشعبا في دعم ومساندة العراق والوقوف إلى جانبه وهو ما تجلى واضحا في احتضان الكويت لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق.

من جهته، رحب الشيخ صباح الخالد بزيارة رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له مؤكدا بأنها تجسد عمق العلاقات بين البلدين وتعزز متانتها على المستويين الرسمي والشعبي مجددا موقف الكويت المبدئي والثابت بالوقوف إلى جانب وحدة واستقرار العراق وتطوره وازدهاره. حضر اللقاء نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير الشيخ د. أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض ناصر الصبيح وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما تسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية السودان لدى الكويت د. احمد حسن احمد.

وتسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من اوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت ستيفان موبس.

وتسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية كازاخستان الصديقة لدى الكويت داولت تازابيك أولي يمبيردييف.

وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء عن أطيب تمنيانه للسفراء الجدد بأن يحظوا بكل التوفيق والنجاح في مهام عملهم لدى الكويت وللعلاقات التي تربط الكويت مع بلادهم المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاءات نائب وزير الخارجية بالإنابة السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

