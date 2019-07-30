وطن النهار

استقبل السيد جواد بوخمسين وأبناؤه أمس في ديوان بوخمسين بضاحية عبدالله السالم، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي والوفد المرافق من أعضاء مجلس النواب العراقي وعدداً من السادة المحافظين، بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ورئيس هيئة الاتصالات سالم الاذينة، حيث أقيم مأدبة غداء على شرف الحضور.

في هذه المناسبة، ألقى السيد جواد بوخمسين، كلمة ترحيبية بالوفد العراقي الزائر قائلا: الكويت كلها سعيدة بهذه الزيارة الكريمة المرحب بها جدا للوفد البرلماني العراقي برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وعضوية المحافظين الكرام، متضرعين لله عز وجل ان يوفقنا للتعاون والتعاطي والأخذ بأيادينا ببعضها البعض لتحقيق أواصر الأخوة والجوار والمصير والماضي المشترك.

وقال: ان قدوم هذه الكوكبة الطيبة الزائرة ما هو الا بداية خير للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المنشودة، لاسيما مع الرضا الملموس عن التركيبة الحكومية العراقية الحالية برئاسة برهام صالح وبرئاسة الوزراء عادل عبدالمهدي بالإضافة لرئاسة البرلمان، آملين بالإنجازات والتطورات المذهلة وكسر الجمود في ظل الاندماج والتوافق العالي، ساعين لإدارة عجلة التعاون في أقوى العلاقات وأبرزها وهي التجارية والمواصلات.

وتابع: أتقدم بالشكر أيضا للمحافظين الكرام المؤتمنين على اكبر واهم المحافظات لجهودهم المبذولة لمحاربة ومكافحة مخاطر داعش وجرائمه وافكاره والعمل على حد انتشارها، كما نرجو لهم التوفيق والنجاح في جميع خطوات العراق للنهوض والإعمار ومسايرة الركب العالمي لتحقيق الاستقرار والتقدم، مضيفا نحن على اهبة الاستعداد لتقديم جل المساعدات والاستثمارات وهذا ما سيرى النور قريبا عند افتتاحنا لواحد من اكبر واهم المشاريع لنا في النجف الأشرف مكللين مسيرة عمل 9 سنوات في الاستثمار في العراق، لتكون باكورة استثمارات وأعمال اقتصادية في أغنى الدول العربية عناصر من نفط وزراعة ومعادن وميله، موجها دعوته لأركان الاقتصاد في البلدين لحل وتجاوز العقبات وتذليل الصعوبات لتقديم التسهيلات اللازمة.

وأعرب السيد جواد أحمد بوخمسين، في تصريحه لـ النهار، عن سعادته بزيارة الوفد العراقي للكويت قائلا بمناسبة الزيارة المهمة والمثمرة التي قام بها وفد من جمهورية العراق الشقيقة والتي تعكس عمق الجيرة والعلاقات المتجذرة برئاسة رئيس البرلمان العراقي وعدد من المحافظين لبحث قضايا الجوار والعلاقات المشتركة فيما يخص العلاقات الحدودية والاقتصادية وبحث المواضيع العالقة بين الجانبين.

وأكمل: بعد مقابلة الوفد لصاحب السمو امير البلاد والأخذ بتوجهاته الكريمة، والبدء بالعمل التجاري المشترك لتعزيز وتوثيق العلاقات القائمة لاسيما بعد الظروف التي مر بها العراق وتسببت بتأخره في أمور معينة، وباذن الله المباحثات الجارية حاليا ستكون منطلق بدء للكثير من الأمور العالقة فيما يختص بالحدود والجمارك والمنطقة المشتركة وكل ما يخدم الاقتصاد بين البلدين في ظل الكثير من المقترحات الإيجابية.

وقال: ان زيارة الوفد العراقي جاءت بتوقيت ممتاز حاملة معها العديد من الرؤى والاقتراحات والتوجيهات والتصورات خاصة بعد قيام العديد من الكويتيين باستثمارات اقتصادية شملت العراق من شماله حتى جنوبه خصوصا بعد قيام الكويت بتشكيل مؤتمر اعادة إعمار العراق بقيادة قائد العمل الإنساني سمو الأمير والذي اثمر 31 مليار دولار لإعادة الإعمار من تمويل ومنح.

وأكد: أن تفعيل هذه الزيارة سيعزز مثل هذه النتائج، حيث عملنا الدؤوب بدءاً من رأس الهرم الشيخ صباح الأحمد مرورا بالحكومة والبرلمان وانتهاء برجال الأعمال والشعب كافة نابع من احساسنا بالآلام التي عاناها الشعب العراقي والخسائر التي تكبدها لانتشاله من هذا الوضع في مواضيع البنية التحتية والمساكن التي تلبي الاحتياجات وتوفير البيئة الصحية المناسبة للإنسان.

وأشار بوخمسين إلى أن زيارة الوفد العراقي تعد بمثابة فتح باب لحل القضايا وتقديم المساعدة في الجوانب التي عكسها كل محافظ بالنسبة لمحافظته، ونبحث على تشكيل وفد كويتي اقتصادي للتوجه لزيارة العراق لاستكمال المباحثات والنظر اكثر في المواضيع، مثمنا التسهيلات التي تقدم للمستثمر، آملا ان تتسع رقعة الأعمال ومنها ما يتعلق بالفيز ليزداد التوجه للاستثمار هناك.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من قبل سمو امير البلاد والكويت كافة للوفد الممثل لمؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية، والشكر موصول لجميع الشخصيات السياسية الكويتية من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء.

وذكر ان لهذه الزيارة عدة رسائل منها اولها تعزيز صلة الرحم بين الشعبين الشقيقين وتبيان حرصنا على استمرارية التعاون والعلاقات المتينة بين شعبين تربطهم الجغرافيا والدين والعرق واوجه لا يمكن حصرها، مضيفا بدءاً من منطلق ان الاقتصاد هو عصب الحياة نتمنى ونسعى لان تعود هذه العلاقة لسابق عهدها وأفضل، وان نرى المستثمرين من الطرفين يتبادلان استثماراتهم وزياراتهم ما يعزز ويحقق هدفنا المنشود بدعم من الحكومتين.

وقال: لم نلمس من الاخوة الكويتيين الا اهتمام ودعمهم غير المستغرب لنا بدءاً من سمو الأمير وجميع المسؤولين في هذه الدولة الكريمة لاستقرار العراق وإعادة إعماره وانفتاحه على المحيط العربي، مضيفا نحن كجهة تشريعية نعمل على إذابة اي عقبات للعمل والحد من عدة ظواهر أهمها البطالة للحد من أمور اكبر.

من جانبه، أكد مستشار رئيس مجلس النواب والمتحدث الرسمي شاكر حامد، ان العلاقة بين الشقيقتين العراق والكويت حاليا هي في أعلى مستوياتها بشكل غير مسبوق وهذا ما أكده سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد امس الاول عندما قدم دعما غير مسبوق مع تطور العلاقة بين البلدين، حيث أصدر بتوجهياته الكريمة ان تبذل الكويت بكل مؤسساتها التعاون في كل المجالات برلمانيا وحكوميا وبصدد الزيارة الحالية التي هي من اجل متابعة استثمار الأموال التي تقررت وتعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر الكويت لاعمار العراق الذي عقد في شهر فبراير من العام الماضي وخصصت من خلاله الكويت مليار دولار بتسهيلات ائتمانية وقروضا ومليار دولار من خالص صندوق التنمية الكويتي لإقامة مشاريع متعددة في العراق منها إقامة مراكز استقبال للزائرين للعتبات المقدسة خلال موسم الزيارات من البصرة حتى النجف وكربلاء، مضيفا هذه خطوة مباركة أسعدت جميع الزائرين البالغة أعدادهم بالملايين وجاءت بأوامر سامية من صاحب السمو.

وأضاف: وجه سمو الأمير أيضا صندوق التنمية الكويتي بمتابعة استحصال المبالغ والدول لغرض الايفاء بالتزاماتها وكذلك التنسيق عالي المستوى ووضعيات آليات مع الحكومة العراقية خاصة صندوق إعمار العراق ووزارة المالية والتخطيط لغرض تقديم المشاريع للمدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك المدن المتضررة بسبب الحرب على داعش التي استمرت ما يقارب 3 سنوات توقفت فيها الميزانية وأثر التقشف وتلكآت المشاريع.

وأوضح أن الوفد مكون من رئيس مجلس النواب وعشر محافظين يمثلون محافظات المدن المحررة نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وبابل بمشاريع توفر وتغطي الحاجة الملحة لتلبية البنية التحتية والخدمات البلدية وقد وضعنا أولويات لاستثمار هذه المبالغ لمؤتمر إعمار العراق في قطاع التربية والصحة والإسكان تأتي على مراحل.

وأضاف حامد تم التباحث أيضا لتقديم المزيد من المرونة والتسهيلات للشركات المنفذة كصندوق التنمية الكويتي من قبل الحكومة العراقية، كما ان حضور امين عام مجلس الوزراء العراقي مع الوفد سيسهل الكثير من الإجراءات والمتابعة مع المؤسسات التنفيذية هناك، كما جرى البحث أيضا لتشجيع المستثمر الكويتي على الاستثمار في العراق الحاوي لفرص استثمارية هائلة في مجالات كالنفط والطاقة والخدمات وكل المجالات التجارية سواء كانت خاصة أو عامة تتبع للدولة في الإسكان كالمجمعات السكنية.

وأشار إلى أن العراق ينمو وفيه تنمية انفجارية لكنه بحاجة لاستثمارات خارجية، الحكومة تقدم تسهيلات هائلة للمستثمرين والشركات الكويتية تتصف بانها شركات رصينة ولديها تجربة عالمية للعمل حتى في ألمانيا والكثير من البلدان العربية، مبنيا أن مستشار رئيس مجلس النواب قدم الدعوة للشركات الكويتية للاستثمار في ظل بيئة صالحة للاستثمار بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي ما وفر الأمن والاستقرار بنسبة 100%.

وحول موضوع البدون، اكد حامد ان هذا الموضوع حاليا بين الحكومتين الكويتية والعراقية، ومجلسي الأمة والنواب جهتين تشريعيتين قد تساهما في الضغط لتسريع وتعجيل حل الموضوع لما له من انعكاسات أمنية ومتفائل بقرب التسوية بهذا الموضوع.

ووصف شاكر حامد ان الوضع في العراق حاليا بصفة عامة يبشر بالخير في ظل التوافق بين التكتلات العراقية والانصهار ببعضها البعض ما يفتح سبل الإنجاز لاسيما بقيادة رئيس المجلس الحالي المهتم بجميع الجهات والعامل على تسوية وتصفير الأزمات وهذا ما لمسته الحكومات العربية في تعاونها الجاري مع العراق.

إلى ذلك اعرب حامد، عن شكره لموقف السفير الكويتي في باكو عاصمة اذربيجان لجهوده في ادراج بابل ضمن قائمة التراث العالمي الذي قال حرفيا لا تراث عالميا بدون بابل التاريخية وبذل مجهودا في المفاوضات والمناقشات ما ينعكس اقتصاديا في جعلها قبلة سياحية عامرة بالمنتجعات ومشاريع الترفيه والاستجمام، ومرآة عاكسة للماضي العريق.

بدوره، أكد الامين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي، الحقيقة ان العلاقات بين البلدين الشقيقين في تطور كبير وهذا التطور بدأ خلال السنوات الاخيرة، وسياسة الحكومة الحالية أيضا تركز على تطوير هذه العلاقات، وحيث لا يتم إلا من خلال ان تكون هناك مصالح مشتركة بين البلدين على المستويات التجارية والاقتصادية والسياسية، وهناك تعاون سياسي على المستويين الداخلي والخارجي أيضا بخصوص منظمة الاوبك الان فهناك تخفيض على الانتاج من اجل رفع الاسعار، والجامعة العربية ايضا هناك اتفاق بين دول.

وقال إن هذه الزيارة جاءت لتطوير العلاقات ووضع اللبنات الاساسية للامور العملية وليس التنظيرية والورقية، وكان العام الماضي مؤتمرا لاعمار العراق تبنته ورعته الكويت بتوجيهات سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد، مضيفا والآن نتابع مخرجات هذا المؤتمر.

وأضاف: هناك دول تبرعت للعراق كدول مانحة وهناك دول ابدت استعدادها للاستثمار في العراق وخصصت مبالغ للاستثمار في العراق، وايضا هناك دول أخرى أبدت استعدادها لاعطاء قروض ميسرة، وكانت هذه الزيارة لمتابعة المخرجات ولتحسين وتطوير العلاقات بين الجانبين اكثر مما سبق، خلال التواصل بين الحكومتين العراقية والكويتية.

وتابع: كانت لنا زيارة لسمو الامير للعراق قبل شهرين وأيضا تواصل وزير الخارجية خلال هذه الفترة لاكثر من زيارة وايضا الجانب العراقي لاكثر من زيارة للكويت، وأعتقد ان المشتركات كثيرة بين العراق والكويت والتقاطعات قليلة جدا، والان تم الاتفاق بين الطرفين للذهاب للمشتركات ونترك الخلافات، على الا نبحث عن نقاط الخلاف البسيطة والجزئية والتي من الممكن ان تحل من خلال لجان وتفاوض، والذهاب للمشتركات الكثيرة، وهي وجهة نظر من الطرفين، ووجدنا ترحيبا اكبر واهتماما من سمو الامير ينصب على العراق وتطوير المصالح المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن اللجان الآن عاملة خصوصا فيما يتعلق بالمنافذ والمناطق الحرة والصناعية وايضا بخصوص الاستثمارات واعمار المناطق ومساهمة الشراكات الاستثمارية الكويتية الراغبة في العمل بالعراق، وجميع هذه الجوانب تمت متابعتها من خلال الزيارة مع اللجان المغايرة وخبرائنا الموجودين في الجانب الكويتي، وألتقينا صاحب السمو ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والتجارة والدفاع ورئيس مجلس الامة والاعضاء بعد أن وجه صاحب السمو توجيهات بضرورة حلحلة المشاكل ومساعدة الوفد العراقي، وذلك من خلال تشكيل اللجان التنسيقية بين الطرفين، ونأمل ونتطلع لان يكون القادم افضل من السابق، بجهود وبأنفاس وتوجهات وتحركات الحكومتين العراقية والكويتية.

وقال إن هناك الكثير من المبادرات التي صدرت من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وكلها تصب في مصلحة الشعبين الكويتي والعراقي، وهذه المبادرات هي تأسيس العلاقات على الجوانب السياسية والتجارية والاقتصادية وحلحلة المشاكل القديمة العالقة وايضا تركيز مهم على الجانب الانساني الذي اهتم به سمو الامير ايضا بانشاء ساحات هي استراحات ومراكز صحية على طريق البصرة وكربلاء ومساعدة المناطق المحررة وهذا دعم ليس بجديد على صاحب السمو باعتبار انه يراعي الاعمال الانسانية، موضحا أن هذه المبادرة لاقت ترحيب الحكومة العراقية ولها أصداء واضحة على الشعب العراقي، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي ايضا لمتابعة هذه المبادرات التي اطلقها امير الكويت.

من ناحيته، قال ممثل وزارتي المالية والتخطيط في العراق د. ماهر جوهان: ان الزيارة ميمونة لرئيس مجلس النواب العراقي وكادر من اعضاء مجلس النواب وكادر من السادة المحافظين، وكان لي شرف التقاء صاحب السمو امير البلاد ورئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع ووزير الخارجية بالاضافة إلى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، وهذه الزيارة استمرار للتشاورات والزيارات المتعاقبة بين الجانبين لتعزيز العلاقات وتوطيد الاخوة القديمة الحديثة في الدم والجغرافيا وفي كل المسارات.

وأضاف: الزيارة تكملة لتلك المسارات ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأبرزها الدعم الكبير من الكويت لملف دعم اعادة اعمار العراق، هذا الملف الذي وجدنا فيه اهتماما مباشرا من امير الكويت وتوجيهات حكيمة ومباشرة لكل المعنيين لتوفير كل السبل لانجاحه وضمان مسيرة اعادة الاعمار، قائلا الكويت دائما سباقة دائما، في المقابل سنكون سباقين لتقديم الافضل لهذه العلاقة والاخوة والتواصل التي نتشرف بها جميعا.

من جانبه، أكد محافظ نينوى منصور مرعيد الجبوري، أهمية توطيد هذه العلاقة من خلال الزيارات الثنائية والمصالح المشركة، معتبرا أن الزيارة مهمة جدا ومتبادلة، إلا أنها ليست كافية حتى نديم زخم، فالاتفاق يجب ان يكون بمصالح مشتركة اقتصادية وتجارية وسياسية، لاسيما بوجود ممثلين من السلطتين التشريعية والتنفيذية برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي وبحضور المحافظين بالاضافة إلى رئيس صندوق اعادة اعمار العراق د. مصطفى الهيتي وممثل وزارتي المالية والتخطيط الدكتور ماهر جوهان، حيث هذا التواجد يمثل الطيف السياسي والاجتماعي والرسمي للدولة العراقية بالاضافة إلى تلك الحفاوة الكبيرة التي تلقيناها بدءا من سمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس الامة، مضيفا هذا يجب ان يستثمر لتوطيد العلاقة وازالة أثار مساوئ المرحلة السابقة بحيث نبني مرحلة جديدة مليئة بالثقة وتعزيز التعاون لاسيما ان البلدين الشقيقين متجاوران تربطهم علاقات تاريخية اجتماعية دينية حضارية.

وأضاف: مهم جدا العمل على استقرار بعضنا بعضاً ولتكن هذه النواة للعمل العربي والاقليمي المشترك، واعتقد هناك مشروع اقتصادي كبير تطرق له وزير الدفاع امس وهو العمل على انشاء سوق حرة متكاملة تجمع مصالح 3 دول هي الكويت والعراق وايران، وممكن أن تكون بوابة إلى شرق آسيا من خلال ايران وبوابة أخرى إلى دول الخليج وإلى افريقيا من خلال الكويت والعراق باتجاه الشام وتركيا وأيضا باتجاه اوروبا، ويجب أن تستثمر هذه الزيارات والجو الايجابي الذي عبر عنه رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم بان هذه سابقة لم تتكرر بحفاوة من سمو الامير ما يدل ان هناك رؤية واضحة بان استقرار العراق وبنائه يهم الكويت ويعزز من قوة الترابط.

واشار إلى وجود فرص استثمارية كبيرة في العراق ونطلق الدعوة للشركات الكويتية والمستثمرين الكويتيين لاستغلال الظرف الحالي في ظل وجود الاستقرار الامني والسياسي لغرض الدخول إلى السوق العراقية والحصول على الفرص المناسبة التي تخدم الطرفين، ولربما خلال الاشهر القادمة الظروف ستتغير وستكون هناك منافسة اكثر شدة ولربما تكون الفوائد اقل والفرص اضعف، على اعتبار ان العالم منفتح حاليا على العراق بشكل عام وبالتحديد في شمال العراق بمحافظة نينوى خاصة وانها مدمرة حاليا في كل الجوانب، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة جدا ومن يرغب بالاستثمار عليه استثمار الوقت للحصول على الفرصة الاستثمارية التي ممكن ان يختارها في ظل حاجة السوق.

وقال: شكرا للكويت للحفاوة التي تلقيناها والترحاب الذي حقيقة يعكس طبيعة المجتمع الكويتي وانسانيته ودائما يكونون مجمع خير، ونتمنى تطوير العلاقة لتشمل دولا اخرى نحو هذا التوجه والعمل على استقرار المنطقة، فلا سبيل الا بالتفاهم ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى بما يخدم مصالح الشعوب ومصالح الامة.

من ناحيته، قال محافظ النجف لؤي الياسري: نحن سعداء جدا في هذه الزيارة، وهي ليست الاولى لدولة الكويت وإنما هي الثالثة، ولكن هذه الزيارة تختلف عن سابقتيها، لما رأيناه من حفاوة كبيرة وكرم واستقبال وترحاب واهتمام كبير جدا من سمو امير الكويت واصغر شخص في الكويت، والتقينا بالمسؤولين بصورة عامة وكان تعاطيهم جدا ممتازا وايجابيا، والكل يسعى لايجاد مشتركات وحل كل المشاكل العالقة بين البلدين.

وأضاف: يجب أن نطوي صفحة الماضي صفحة الاجرام التي مارسها النظام الصدامي المجرم بحق الشعبين العراقي والكويتي، وبالتأكيد يعز علينا ان هذه الفجوة التي حصلت، ولكن لله الحمد اليوم العلاقات على أروع ما يمكن، الاهتمام اكبر من المتوقع، لاسيما الدعم الكبير من سمو أمير الكويت إلى العراق، ونثمنه ونقدره ووجدنا التعاطف الشعبي والرسمي ممتاز جدا، والعلاقات بدأت تسير نحو الافضل، وفي القريب العاجل ستكون العلاقة مثالية بين الشعبين والحكومتين.

