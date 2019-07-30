وطن النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قائلاً:

بمناسبة حلول الذكرى 29 لجريمة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف يوم الجمعة القادم، فان دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة هذه الجريمة الآثمة، وتترحم على أرواح شهداء الكويت الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الكويت الطاهرة سائلاً المولى عز وجل أن يظلهم برحمته ورضوانه، كما تستذكر دولة الكويت بكل تقدير وإجلال التضحيات والجهود المخلصة للفقيدين سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله - طيب الله ثراهما-، وكذلك صمود الشعب الكويت وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر كما تستذكر بكل امتنان وتقدير كل من أسهم من الدول الشقيقة والصديقة في دحر هذا المعتدي الآثم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على كويتنا الغالية نعمة الأمن والأمان ودوام الاستقرار في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير وولي العهد الأمين.

نصب تذكاري

وتقديراً لما قامت به الولايات المتحدة الأميركية من دور في تحرير دولة الكويت، فقد قرر مجلس الوزراء المساهمة بتكاليف النصب التذكاري لحرب تحرير دولة الكويت والمزمع إقامته في واشنطن لما يرمز له هذا النصب من حدث بالغ في تاريخ الكويت.

ثم اطلع المجلس على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بشأن اتفاقية التعاون في مجال الاعلام بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مرسوم مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية في مجال الشؤون الاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها إلى صاحب السمو الأمير.

تعديل ذوي الإعاقة

كما تدارس المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى مزيد من حماية وتعزيز الحقوق المعترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك مشروع قانون بشأن التوثيق والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة التنافسية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق عن طريق فتح المجال لكتاب عدل خاصين قادرين على تلبية السوق وكذلك توفير خدمات التوثيق باللغة الإنكليزية، كما اطلع على توصية اللجنة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى معالجة معوقات عمل الهيئة ومنع الازدواجية وتضارب الاختصاصات داخل الهيئة، واطلع أيضاً على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها إلى صاحب السمو الأمير تمهيداً لإحالتها لمجلس الأمة.

قيمة السندات

ثم أحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكل الدعم الحكومي تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقـــم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة عن الفترة من 1 / 1 / 2019 وحتى 30 /6 /2019.

كما ناقش المجلس التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة، وقرر المجلس تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع كل من (وزارة الأشغال العامة، الإدارة العامة للطيران المدني، والجهات التي تراها مناسبة) لسرعة اتخاذ كل الإجراءات والخطوات التي من شأنها تذليل كل المعوقات التي تواجه عملية نقل قاعدة عبدالله المبارك الجوية من موقعها الحالي.

المدينة الجامعية

كما أحيط المجلس علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة التعليمية والصحية والشبابية بشأن تقريري المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر من يناير وحتى يونيو 2019.

واطلع المجلـس أيضاً على توصية اللجنة بشـأن تقرير لجنة التنمية البشرية والعمرانية بشأن استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (2015 /2020) في ضوء رؤية الكويت 2035، وقرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الاستفادة من مرئيات ومخرجات التقرير.

تحديث طلبات الإسكان

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض مرئي قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري تضمن آليات تطوير البنية الإلكترونية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتحديث قاعدة البيانات لطلبات الرعاية السكنية وبدل الإيجار بما يتوافق مع القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته، كما تضمن العرض نتائج تحديث البيانات واستبعاد الطلبات غير مستوفية شروط الحصول على حق الرعاية السكنية وبدل الإيجار، والإجراءات القانونية حيال الطلبات المخالفة والمتسببين بها من داخل المؤسسة أو خارجها، وذلك تعزيزاً لمبدأ الرقابة الداخلية والشفافية والحفاظ على الأموال العامة.

تعزية تونس

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن خالص تعازيه ومواساته للشعب التونسي الشقيق لوفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والشعب التونسي الشقيق الصبر والسلوان. ثم أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى دولة بوريس جونسون بمناسبة انتخابه رئيس الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، مشيداً بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين والتأكيد على التطلع الدائم لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، متمنياً للمملكة المتحدة وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار وللعلاقات التاريخية المتميزة المزيد من التطور والنماء.

