وطن النهار

أقام محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود مأدبة عشاء مساء أول من أمس بديوان المحافظة على شرف وفد جمهورية العراق خلال زيارتهم الرسمية لدولة الكويت، والذي يضم أمين عام مجلس الوزراء وعشرة محافظين وعدداً من أعضاء مجلس النواب العراقي ورئيس صندوق الإعمار وكبار المسؤولين في العراق وأعضاء السفارة العراقية في الكويت، وبحضور محافظي مبارك الكبير والجهراء وعدد من كبار رجالات الدولة.

وتبادل الحضور الأحاديث الودية والأخوية بينهم، وقدم الحمود هدية تذكارية ومعبرة للوفد العراقي تعبيراً عن محبته وتقديراً لمكانتهم لديه.

وفي كلمة للحمود على هامش مأدبة العشاء رحب فيها بضيوفه بين أهلهم وإخوانهم متمنياً لهم طيب الإقامة وتحقيق ما يصبو إليه في زيارتهم العزيزة، مؤكداً أهمية تلك الزيارات التي من شأنها تعزيز روابط المحبة والأخوة بين الأشقاء وتزيد من التعاون والتقارب وتبادل الثقافات وإقامة توأمة بين المحافظات، مؤكداً في الوقت ذاته القواسم المشتركة التي تجمع بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة والشعبين الممتدة عبر التاريخ وحرص القيادة العليا على تعزيز أواصر جسور التعاون بين البلدين في كل المجالات. كما توجه الحمود بالشكر إلى أحمد جودة الزيادي محافظ المثنى على اهتمامه ومساعيه الحميمة الذي وعد بها خلال زيارته لمحافظة الفروانية وذلك بإعلانه العثور على مقبرة جماعية تضم رفات لأسرى كويتيين.

ومن جانبهم تحدث حميد الغزي أمين عام مجلس الوزراء العراقي في كلمة نيابة عن الوفد أعرب فيها عن بالغ شكره وامتنانه للشيخ فيصل الحمود على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال المعهودة بشخصه الكريم رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لدولة الكويت حكومة وشعباً وعلى رأسهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لما يقدمونه من دعم ومساندة لإخوانهم في العراق، سائلين المولى أن يحفظها وينعم عليها بالتقدم والرقي والازدهار.

كما وجهه الوفد العراقي الدعوة الرسمية للحمود لزيارة العراق مرحباً بشخصه الكريم بين اخوانه ومحبيه لما يتمتع به من مكانة ومحبة لديهم.

