وطن النهار

افتتح وزير الصحة د.باسل الصباح امس مركز الجهراء التخصصي لطب الاسنان، والمقام بتبرع من الديوان الاميري.

وقال الصباح ان المركز يعتبر اضافة جديدة ونقلة نوعية في مستوى الخدمات الخاصة بطب الاسنان التي تقدمها الوزارة، سواء على صعيد عيادات الاسنان بمراكز الرعاية الصحية الاولية التي يبلغ عددها 325 عيادة، او على مستوى المراكز التخصصية لطب الاسنان، ممثلة بمراكز الجهراء والفروانية والسالمية وجابر الاحمد التخصصي، فضلا عن البرامج الوقائية وبرنامج الصحة المدرسية لطب الاسنان.

واضاف الصباح قائلا ان خدمات طب الاسنان تغطي جميع المحافظات،انطلاقا من حرص الوزارة على التغطية الصحية الشاملة، مبينا ان مركز الجهراء التخصصي يضم 120 عيادة تخصصية،اضافة الى 60 عيادة عاملة بالمركز القائم حاليا، حيث يصبح عدد العيادات بجميع مراكز طب الاسنان التخصصية هو 597 عيادة.

وبين ان تصميم وانشاء المركز، وتجهيزه جاء وفق احدث المواصفات العالمية، فضلا عن تزويده باحدث التقنيات في التشخيص والعلاج، وبما يتفق مع معايير الجودة ومنع العدوى وسلامة المرضى، موضحا ان هناك مراكز تخصصية سيتم افتتاحها في مناطق الاحمدي والعاصمة الصحية خلال المرحلة المقبلة.

واشار الى الرؤية المستقبلية والاستراتيجية وخطط العمل راعت التوسع في البعثات للايفاد للجامعات العالمية المرموقة، حيث نجحت الوزارة في تدريب وتخريج نحو 425 طبيباً كويتياً بالتخصصات العليا «مابعد الجامعة» منذ عام 2003، بهدف الاعتماد على الكوادر الوطنية مستقبلا في المرافق الصحية.

ونوه الى التحاق اكثر من 500 طبيب اسنان بالبعثات الدراسية منذ عام 2000 وحتى الان، كما وصل عدد المبتعثين بالعام 2018/2019 الى 62 طبيب اسنان، مشيرا الى حصول مراكز البرامج المدرسية لصحة الفم والاسنان على اعلى المعدلات في برنامج الاعتراف الكندي الماسي بجودة الرعاية الصحية، وهو مايدعو للفخر والاعتزاز.

واوضح ان افتتاح المركز يتزامن مع انجازات ومشاريع تطويرية اخرى لوزارة الصحة، كمدينة الجهراء الطبية ومستشفى جابر الاحمد ومراكز الرعاية الصحية الاولية في المناطق المختلفة.

واعرب الصباح عن شكره وتقديره لسمو امير البلاد لتبرعه السخي بهذه الارض التي تشهد صرحا طبيا مميزا يخدم المواطنين، مشيدا بدور الديوان الاميري في البناء والاشراف والدعم حتى افتتاح هذا الانجاز الصحي.

بدوره، قال الوكيل المساعد لشؤون طب الاسنان د.يوسف الدويري ان المركز يخدم سكان محافظة الجهراء، مؤكدا ان افتتاح مراكز طب الاسنان في مستشفيات الجهراء وجابر الاحمد والفروانية أسهم الى حد كبير في تقليص المواعيد ومدة الانتظار بالنسبة للمرضى بشكل ملحوظ، فضلا عن تحسين جودة الخدمات وتطويرها.

واوضح الدويري ان مركز الجهراء سيتم تشغيل 65 عيادة مبدئيا من اجمالي عياداته، وذلك قبل اضافة وتشغيل اي عيادات اخرى، تزامنا مع معدلات المراجعين التي ستتوافد على المركز تدريجيا، منوها الى ان برنامج صحة الفم والاسنان يسهم في تقديم خدمات طبية للطلاب والطالبات من خلال العيادات المدرسية في مختلف المناطق التعليمية.

