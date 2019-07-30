وطن النهار

أكد المتحدثون خلال ندوة «اعادة تشريع قوانين متعلقة بالحريات» التي أقيمت في جمعية المحامين مساء أمس الأول أن القوانين أصبحت تكمم الافواه وتقيّد الحريات مطالبين بضرورة تغييرها اذ ان الدستور الكويتي كفل حرية التعبير.

وقال النائب عمر الطبطبائي ان هناك شخصيات في الكويت يخافون من التغريدات وذلك بأن تلك التغريدات تفضحهم، خصوصاً أنه كان كاتبا ومغردا ونقابيا، مشيرا الى ان هذا المجلس من أسوأ المجالس النيابية، مضيفا ان قانون المرئي والمسموع جاء ملغوما بالعقوبات المجحفة التي تكبل الحريات، مبينا انه عندما قامت احدى القنوات الفضائية بمهاجمة الكويت لم يستطع الشباب الكويتي الدفاع عن وطنهم خوفا من عقوبات قانون الجرائم الالكترونية. مبينا أننا في الكويت لا نزال نملك حرية الرأي ونقول ما لا يمكن قوله في بعض الدول المجاورة.

من ناحيته قال عضو مجلس الأمة السابق د. حسن جوهر ان قوانين الحريات انشأتها أهداف وأغراض سياسية، حيث ان هذه القوانين التي صدرت في مجلس 2013 كان هدفها تنظيم العملية الالكترونية، مبيناً أنه كان من الأوائل الذين قدموا قوانين متعلقة بتنظيم العمل الالكتروني، ولم يتطرق الى حبس الانسان على رأيه ومواقفه السياسية، حيث انها قوانين تضيف المزيد من القيود والارهاب الفكري على الحريات العامة وحرية الرأي وابداء المعلومات، مشيراً الى أن القياديين في الدولة هم الذين يوعزون للمغردين لافشاء الأسرار، انه يتم حاليا ملاحقة بعض المغردين لمنع الضرر، وملاحقتهم في بعض الدول التي تتمتع بالحريات هو ضحك على الذقون.

ولفت الى أن قانون الجرائم الالكترونية جاء لالهاء بعضنا ببعض، داعيا نواب الأمة الحاليين الى ألا يحذوا حذو المجلس السابق.

ومن جانبه تساءل استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت هشام الصالح «هل يعقل ان يكون مغرد سببا بقطع العلاقات بين الدول؟والمحكمة الدستورية أوضحت أن التغريدة ليس عملاً عدائياً»، مبينا أنه مع الغاء وليس تعديل قانون الجرائم الالكترونية المكبل لحرية الرأي.

واستغرب من المشرع للعقوبات لهذه القوانين قائلا «تحريض على الفسق والفجور في «تويتر» سنتان حبس بينما التحريض في الجريمة نفسها في الواقع حبس سنة فقط؟».

وبيّن أن هناك 49 قضية مرفوعة من السفارات ضد مغردين كويتيين، كما اننا ضد هذا القانون لأنه ينتقص ويصادر الحريات التي كفلها الدستور.

من جانبه أوضح عضو لجنة الحريات المحامي حسن دشتي انه يتم المساس يومياً بالذات الأميرية وقيادات الدولة من بعض الدول الأخرى وهم ما يسمى بـ «الذباب الإكتروني» ولم تتدخل وزارة الخارجية بهذا الأمر.

