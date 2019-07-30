وطن النهار

كشف المدير المعين في جمعية جليب الشيوخ التعاونية د. حسين علي الحمادي عن نجاح خطة قصيرة المدى المنبثقة من الاستراتيجية الشاملة الهادفة في تحسين المركز المالي وتسديد المستحقات المالية وتقنين المصاريف واعادة التعاون مع الشركات الكبرى وانشاء مركز اتصال بين ادارة الجمعية والمساهمين، حيث كانت أول ثمرات الخطة قصيرة المدى تسديد مستحقات أملاك الدولة البالغة 112 ألف و423 ديناراً والتي تم جمعها منذ استلام ادارة الجمعية وفق آلية منظمة، كما تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على تسديد المبالغ المستحقة والبالغة 50 ألف دينار على دفعات بعدما كانت الجمعية مهددة بقطع التيار الكهربائي.

وأوضح الحمادي في تصريح صحافي أنه تم انشاء مركز اتصال بين ادارة الجمعية والمساهمين من خلال انشاء حسابات في التواصل الاجتماعي وتخصيص خدمة للواتساب لاستقبال الشكاوى والاقتراحات وأيضا ابلاغ المساهمين بالمهرجانات والعروض أول بأول، ولاشك أن انشاء مركز الاتصال قد أسهم بشكل كبير في سهولة التواصل مع المساهمين، مع العلم أنه منذ نشأة الجمعية لم يتم انشاء مركز للاتصال بين الجمعية والمساهمين.

وقال الحمادي أنه تم وضع خطة تسويقية لاعادة ثقة المساهمين والمستهلكين، حيث تم اجراء تخفيضات أسبوعية لمدة يومين وهما الخميس والجمعة تشمل مواد غذائية واستهلاكية وأيضا خضار وفاكهة، منوها أنه تم التعاون مع الشركات الكبرى للمواد الغذائية والاستهلاكية وجار جذب شركات كبرى أخرى بالتفاوض في توريد الأصناف الأساسية التي يحتاجها رواد الجمعية والمساهمين.

وبخصوص تقنين بند الرواتب والاضافي أوضح الحمادي أنه تم توفير 66960 دينار بالسنة بعد انهاء خدمات موظفين وتقديم الاستقالة لعدة موظفين فيما تم حصر بند الاعمال الاضافية على نطاق محدود، بالاضافة أنه تم تفعيل نظام البصمة للعاملين في الجمعية وذلك لانضباط الحضور والانصراف ومحاسبة العاملين على انتاجية ساعات الدوام، مبينا انه أيضا تم تخفيض أتعاب مكتب المحاماة بمبلغ 1000 دينار دون أن تتأثر الجمعية في متابعة قضاياها عن طريق المكتب في المحاكم.

وأفاد الحمادي أنه تم تخفيض المصروفات النثرية منذ استلامي من شهر مايو لغاية يوليو 2019 الشاملة (الصيانة الضيافة) ومصروفات أخرى مقارنة عن العام الماضي بنفس الفترة، بمقدار 5568 ديناراً، مما يدلل على نجاح الخطة، كما تم التعاقد مع الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي بقيمة 703 دنانير في حين كان التعاقد مع شركة التأمين السابقة بقيمة 989 دينار أي أن التعاقد الجديد أقل من السابق بقيمة 286 ديناراً، مبينا أنه تم تغيير الشركة الموردة لأكياس التعبئة بعد تخفيض قيمة الطن بمبلغ 90 ديناراً مما ترتب على ذلك تخفيض مصروفات الاكياس 270 ديناراً شهريا أي يكون التخفيض بالسنة 3240 ديناراً، فيما تم تخفيض من قيمة رولات الكاشير 200 دينار ومصروفات النقل وتفريغ الحاويات بقيمة 336 ديناراً.

وبخصوص ايرادات الجمعية أكد الحمادي أنه وفق خطة قصيرة المدى تم تنمية ايرادات الجمعية عن طريق رفع القيمة الايجارية للفروع المستثمرة حيث بلغت الزيادة 25440 ديناراً، واستاندات الأسواق والفروع 2250 ديناراً، وجار التفاوض مع الشركات الأخرى في تعديل القيمة الايجارية للفروع المستثمرة والاستاندات بما يتناسب مع النشاط التجاري دون أن يتاثر المستهلك.

وأفاد الحمادي أنه التزاما بتعليمات كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة تركيب كاميرات مراقبة لمركز الضاحية والسوق المركزي فقد تم تلقي عدة عروض من الشركات المتخصصة وتم مخاطبة الوزارة بهذا الشأن، مبينا أنه نظرا لتردي كفاءة أجهزة التكييف بالسوق المركزي فقد أدى الى حدوث تلف لعدد من السلع الغذائية ومشاكل مع الشركات الموردة لهذه السلع عند ارجاعها وقد تم مخاطبة الوزارة لاستبدال عدد من مكائن التكييف في السوق للحفاظ على السلع، وتم أخذ الموافقة المالية من الادارة المختصة وبانتظار الموافقة الرسمية من الوزارة.

وأضاف انه تم الحصول على الموافقة المبدئية من الجمعيات المجاورة في التعاون بشأن توفير عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية وفق متطلبات جمعية جليب الشيوخ التعاونية بعد رفض بعض الشركات في اعادة التعامل مع الجمعية، مؤكدا أننا نعمل على قدم وساق في عمل تحسينات طفيفة خلال هذه الفترة المؤقتة على جميع الجوانب والنواحي.

