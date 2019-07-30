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وطن النهار

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جمعية الصليبخات نظمت معرضاً للأسر المنتجة


اكدت ممثل وكيل قطاع التعاون ومدير ادارة التنمية التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية هيام الخضر ان الوزارة مستعدة دائما في لدعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسر المنتجة تنفيذاً لرؤية الحكومة في دعم الشباب الكويتي في جميع المجالات، منوها ان الجمعيات التعاونية لعبت دوراً كبيراً في افساح المجال لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ترويج منتجاتهم في الاسواق المركزية التابعة للجمعيات.
ومن جانبه عبر نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خالد الهضيبان عن فخره بما تقوم به الجمعيات التعاونية في دعم الشباب الكويتي عن طريق تنظيم المعارض لهم في الاسواق المركزية، ومن ضمنها جمعية الصليبخات والدوحة حيث ادهشنا تنظيم المعرض وعدد المشاركين فيه، مؤكدا ان اتحاد الجمعيات يَصْب جل اهتمامه في دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والاسر المنتجة من خلال التنسيق بين الشؤون والجمعيات.
وبدوره أكد رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية صقر حمد خضير انه تماشيا مع الرغبة الأميرية والتوجه الحكومي في دعم الشباب الكويتي تم تنظيم معرض للاسر المنتجة واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوق الصليبخات المركزي، واتاحة الفرص لهم في ترويج منتجاتهم لرواد السوق، حيث تعتبر الجمعيات التعاونية اكبر منفذ تسويقي للمستهلكين.


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