وطن النهار

أعلنت مديرة ادارة المساعدات المحلية في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مريم العدساني أول من أمس الأحد توزيع كوبونات لشراء أضحية عيد الاضحى لصالح 525 أسرة من الأسر المحتاجة المسجلة في ادارة المساعدات المحلية بالجمعية. وقالت العدساني في تصريح لـ (كونا): إن الجمعية تولي مشروع الأضاحي داخل الكويت أهمية كبرى لما يحققه من ادخال الفرح والسرور على قلوب الأسر المحتاجة وتوفير اللحوم اللازمة لغذائهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضافت أنه تمت دراسة وبحث حالات الأسر المحتاجة المستفيدة التي سجلت لدى الجمعية لتحديد المستفيدين من هذا المشروع والمستحقين فعليا لافتة الى أن الجمعية تبنت برامج ومشاريع انسانية وخيرية تصب كلها في خدمة الاسر المحتاجة داخل الكويت. وبينت أن مشروع الأضاحي أحد المشاريع الموسمية التي تنفذها الجمعية في عيد الأضحى انطلاقا من رؤيتها في جعل المناسبات السعيدة في حياة الناس فرصة لايصال الدعم والمساعدة للآخرين وحرصها على ملامسة الحاجات الانسانية والاستجابة الفاعلة معها.

وأكدت حرص الجمعية على تحقيق أعلى مستويات الدعم والمساندة للمستحقين وتعزيز ثقافة الرعاية لمستحقيها وزيادة الوعي المجتمعي بها من خلال الدعم المستمر من المتبرعين وأهل الخير والقطاع الخاص. وأفادت العدساني بأن ادارة المساعدات المحلية تقدم المساعدات للأسر المحتاجة التي تضم الأرامل والايتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ومحدودي الدخل.

وقالت ان الجمعية تقدم لهم المواد الغذائية والملابس والأثاث والأجهزة الكهربائية اضافة الى تسديد الرسوم المدرسية وذلك عن طريق المحاسبين في المدارس مباشرة.

