وطن النهار

لقد أعطى اسلامنا الحنيف اهتماماً عظيماً، حيث إن شريعتنا الاسلامية جعلت بر الوالدين من أفضل وأعظم أعمال المؤمن بعد أدائه للصلاة المكتوبة، كذلك نجد أن الاسلام أبرز مكانة الأم ودورها المهم بالمجتمع، فالأم اما أن تصبح أداة فعالة بناءة بالمجتمع من خلال تربيتها الصالحة لأبنائها، أو اما أن تكون أحد أهم أسباب فساد وهدم المجتمع في حال عدم قيامها بتربية الأبناء على مبادئ أخلاقية متينة وتربيتهم تربية سلمية قوية.

وقد أثنى اسلامنا الحنيف على الدور الذي تلعبه الأم في الأسرة، ودعا الأبناء لاحترام وبر الأم وطاعتها حباً والرحمة بها بل إن الاسلام قدم حق الأم في البر على حق الأب الذي لم يتغافل عن مكانته ودوره بالأسرة.

ماهو تعريف البر بالوالدين؟

معنى البر للوالدين هو طاعة الأب والأم واظهار الاحترام والحب لهما، وأن يقوم الابن بمساعدة والديه بكل الوسائل الممكنة من المال والجهد والوقت وأن يتحدث اليهما بأسلوب مهذب يحمل كل معاني التقدير والأدب لهما، وحينما يتحدثان لابد من الاستماع والانصات جيداً لهما، وعدم الصراخ أو الغضب أو اظهار الضيق منهما.

قيمة بر الوالدين

للاطفال في الإسلام

قال الله تعالى في سورة الاسراء الآيتين 23، 24

(وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) (24) يعتبر الدين الاسلامي بر الوالدين من أفضل الطاعات التي يمكن للمؤمن أن يتقرب بها لله، وذلك لأن الأباء هم سبب وجود الأبناء بتلك الحياة، وهم من يسعون على راحتهم وسعادتهم، حيث تسهر الأم وتعاني كثيراً من أجل تربية ورعاية أبنائها، فقضت ليالٍ طوال ترعى صغارها وتلبي احتياجاتهم، كما شقى الأب وبذل الكثير من الجهد في الحياة من أجل جمع المال وكسب الرزق لاطعام أبنائه وكسوتهم والانفاق على تعليمهم وكي يساعدهم في أن يحققوا أحلامهم.

أهمية البر بالوالدين

لقد أعطى الاسلام لبر الأباء والاحسان أليهما عناية خاصة وكبيرة، حيث وعد الله سبحانه وتعالى من يقوم ببرهما عظيم الثواب والأجر، وتكمن أهمية بر الأباء فيما يلي:

بر الأباء من الأمور التي ترتبط بتفريج الحزن والهم وجلب الأرزاق ونيل رضا الله والشعور بالراحة في الحياة الدنيا والأخرة.

يعد البر بالأباء من أحب وأعظم الأعمال الى الله حيث يأتي بر الوالدين بعد صلاة الفروض في أوقاتها.

ان البر بالوالدين من الأسباب المهمة جداً لدخول الجنة، فمن لم يستطع بر والديه فقد خسر عظيم الخسران.

من يبر والديه تكون حياته كلها توفيق ورضا كما أن الله سوف يرزقه بالأبناء البارين له بالمستقبل.

حقوق الأباء في الإسلام

من الطبيعي أن يقوم الانسان بتقديم الشكر الى من يقدم له يد العون والمساعدة، لذا كان للوالدين الأحق بالتقدير والشكر، وذلك لكثرة ما يقومون بتقديمه من تفانٍ وحب وعطائهم الغير محدود لأبنائهم، وأعظم سعادة لدى كل أب أو أم هو رؤية أبنائهما بأعظم مكانة وفي حال أفضل.

في مقابل كل تلك التضحيات العظيمة التي دائما ما يقدمها الآباء لأبنائهم لابد وأن يقابلها بعض الحقوق التي لن توفيهم، فنجد من حقوق الأبناء على آبائهم كما جاء بالقرآن ما يلي:

طاعة الوالدين وتلبية أوامرهما.

التحدث اليهما بصوت منخفض.

الدعاء للوالدين كثيراً بالمغفرة والرحمة.

الحرص على استخدام الكلمات العذبة والجميلة حين التحدث مع الوالدين.

الاحسان اليهما حين التعامل معهما وهما بسن الشيخوخة، والقيام بتلبية جميع أوامرهما وان كانت مكررة وكثيرة وعدم اظهار الغضب والضيق من هذه الطلبات.

البر بالأباء غير المسلمين

الوالدان هما الوالدان حتى وان اختلفت ديانتهما عن ديانة الأبناء، فالرابط بين الأباء والأبناء علاقة قوية ألا وهي علاقة الدم، فهم يشعرون بالود والحب تجاه الأبناء، وقد أمرنا الدين الاسلامي ببر الأباء الغير مسلمين وعدم العقوق اليهما، ما دام الأباء لم يطلبوا من الأبناء أن يتركوا دين الاسلام أو يعصوا الله.

كيفية البر بالوالدين

ان بر الوالدين يكون من خلال اتباع عدة أمور وبعض الأعمال الدورية والتي حثنا الاسلام على فعلها، ومن أهم هذه الأعمال الآتي:

بر الأباء يكون من خلال طاعة أوامرهم بشرط ألا تكون أوامرهم أمر حرمه الدين الاسلامي ونهى عن فعله، كما يجب أيضا على الأبناء أن يقوموا بتقديم أوامر الوالدين وطلباتهما وتنفيذهما قبل القيام بفعل النوافل من العبادات.

الانفاق المالي على الوالدين والقيام بتلبية جميع احتياجاتهما حتى وان لم يكن الوالدين فقيران، فعادة يفرح الأباء بانفاق الأبناء عليهما، حيث يشعران بأن سنين عمرهم من الجهد والتعب لم تضع بلا فائدة.

مساعدة الوالدين وخدمتهما وتأدية ما يحتاجون اليه بجميع الوسائل والسبل المتاحة والمتوفرة لديهما، وأن يقوم الأبناء بتقديم راحة والديهم على راحة أنفسهم.

مراعاة الحديث بأدب والهيبة حين وقوف الأبناء بين يدي والديهم، فلا يقوم الابن برفع صوته حين حضور الوالدين، وألا يحدث اليهما بالنظر طويلا، ومخاطبة الوالدين بأحسن وأحب الأسماء اليهما.

كيفية بر الوالدين بعد الموت

من بر الأبناء لوالديهما بعد الموت الدعاء للوالدين بالرحمة والاكثار من الاستغفار لهما، والحرص على صلة الأرحام وانفاق الصدقات عنهما كلما أمكن ذلك حتى وان كانت الصدقات صغيرة، ووصل أصدقاء الوالدين وأحبائهما والاحسان اليهما.

