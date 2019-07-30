وطن النهار

أفادت دراسة كورية حديثة، بأن كبار السن الذين يشعرون أنهم أصغر من عمرهم الحقيقي، يظهرون علامات أقل على شيخوخة الدماغ، مقارنة مع أولئك الذين يشعرون بعمرهم الحقيقي أو أنهم أكبر من عمرهم.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة سيول الوطنية في كوريا الجنوبية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية «Frontiers in Aging Neuroscience» العلمية.

وأوضح الباحثون أن السن الذي نشعر به، يختلف من انسان لآخر، حيث يشعر بعض كبار السن بأنهم أكبر سنًا من عمرهم الحقيقي، فيما يشعر آخرون بأنهم أصغر سنًا ومازالوا في ريعان شبابهم.

وكشفت الدراسة أن كثيرًا ما يعاني الأشخاص من ضعف الادراك مع تقدمهم في العمر، حيث يظهر على الدماغ مجموعة متنوعة من التغيرات المرتبطة بالعمر والتي تعكس تدهور الصحة العصبية، بما في ذلك خفض حجم المادة الرمادية، وهي العنصر الرئيس في الجهاز العصبي المركزي.

لكن هل العمر الشخصي هو مجرد شعور، أم أنه موقف يعكس كيف أن أجسادنا في الحقيقة تتقدم في السن؟. هذا السؤال أثار اهتمام الفريق للبحث في تأثيرات هذا الشعور على الدماغ البشرية.

واستخدم الفريق التقنيات الحديثة، للتحقيق من ذلك، عبر اجراء فحوصات للدماغ بالرنين المغناطيسي لـ68 شخصًا يتمتعون بصحة جيدة، تراوحت أعمارهم بين 59 و84 عامًا. وقام الفريق بقياس حجم المادة الرمادية في مناطق دماغية مختلفة، كما أجاب المشاركون دراسة استقصائية تضمنت أسئلة حول ما اذا كانوا يشعرون أنهم أكبر سنا أو أصغر من عمرهم، بالاضافة الى أسئلة لتقييم قدراتهم الادراكية ومفاهيمهم للصحة العامة. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر من عمرهم سجلوا درجات أعلى في اختبار الذاكرة، فيما كشفت فحوصات الدماغ عبر التصوير بالرنين المغناطيسي، أن هؤلاء الأشخاص زاد لديهم حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ الرئيسة، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

وقال الدكتور جانيونغ تشي قائد فريق البحث: «وجدنا أن الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر سنًا لديهم خصائص هيكلية للدماغ، تلعب دورًا محتملًا في الحد من أعراض الاكتئاب، وزيادة الوظائف المعرفية».

وأضاف تشاي: «اذا شعر شخص ما أنه أكبر سنًا من عمره، فقد يكون ذلك علامة بالنسبة له لتقييم نمط حياته وعاداته وأنشطته التي يمكن أن تسهم في شيخوخة الدماغ، واتخاذ تدابير لتحسين العناية بصحة الدماغ أبرزها تناول الأطعمة الجيدة وممارسة الرياضة».

