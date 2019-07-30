وطن النهار

عندما ينتقل الانسان الى مرحلة الشيخوخة، فان معتقداته ومخاوفه قد تأخذ اتجاهاً مختلفاً عن المراحل العمرية السابقة. ومع فقدانه السيطرة على توالي سنوات العمر، يتبقى لديه جزء من الارادة للسيطرة على الكيفية التي سيدير من خلالها هذه المرحلة العمرية الحرجة بنجاح، وكيفية التعامل مع الاحباطات وتطويع الثقة بالنفس والتعامل مع المتطلبات الجديدة بغرض ادارة دفة الحياة والوصول الى المرسى الأخير، بأقل الخسائر.

على الرغم من أنه سن التقاعد أو الاسترخاء، الا أن عديداً من كبار السن يرفضون الخنوع لهذا الواقع ويستمرون في انتاج مصادر عيشهم ويواصلون تقديم خدماتهم لأفراد المجتمع، حتى وان كانت بصورة محدودة.

ترى الدكتورة كاترين رولاند؛ أستاذة في مدرسة شيكاغو لعلم النفس المهني في العاصمة الأميركية واشنطن، بأن بعض المسنين يسعون الى ايجاد عمل بصورة جدية الا أنهم يواجهون بعض العوائق فيما يتعلق بالشواغر لكبر سنهم، ومع ذلك هنالك دوماً فرصة للعمل التطوعي الذي يمكنه أن يحقق هذه الحاجة للاندماج في المجتمع سواء أكان غير مدفوع الأجر أو بأجر زهيد.

وليس بالضرورة أن يتضمن العمل خارج المنزل وما يمثله من صعوبات التنقل اذ إن التقنية الحديثة وفرت خيار العمل من المنزل، أو تقديم خدمة لمن يحتاجها ولا يستطيع تحّمل كلفتها؛ مثل تقديم الدعم المعنوي للمعاقين أو المسنين العاجزين عن الحركة وربما القراءة لفاقدي البصر، وقد تأتي خدمة الآخرين في شكل مدونات أو رسائل على الانترنت تتضمن خلاصة خبرة السنين من تجارب ونجاحات، يمكنها أن تقدم خدمة مجانية للقراء لاثراء تجربتهم في الحياة.

وتؤكد رولاند في مقالها الأخير في مجلة «علم النفس» الأميركية، على أن لسن الشيخوخة أحكامه التي قد تتمثل في سلسلة من الأمراض والمعوقات الصحية، التي تحد من حرية الحركة إضافة إلى الآلام التي تسبب إحباطاً ويأساً.

لدى أغلب المسنين، إلا أن الاتجاه الإيجابي في التعامل مع الظروف الصحية وإحكام السيطرة على بعض المفردات اليومية والتعامل المرن مع ظروف الواقع، أياً كانت مثبطاته من شأنه أن يضفي بعض التغيير ويضيف دوراً مهماً من أدوار الحياة تمثلها الشيخوخة وليس هامشياً كما يراه البعض.

ويرى الدكتور تشالز دوجن؛ طبيب أميركي واستشاري في الطب النفسي في مركز ويست كالدويل الصحي ومؤلف كتاب «الإلهام غير المتوقع في دور رعاية كبار السن»، بأن الشعور بالرضا وبأننا في حال أفضل لا يحتاج إلى معجزة، فالأمر يتطلب فقط إدارة واعية لمكونات حياتنا اليومية.

