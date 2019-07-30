وطن النهار

نحن مسؤولون جميعاً عن مساعدة كبار السن بشكل عام، الجميع يعرف ما وهن تلك المرحلة وضعفها، ولاسيما اذا وصلت في نهاية عداد السنين، من منا لا يشعر بتعب تلك الشريحة وشقائها وعزلتها عن المجتمع، ونبينا -صلى الله عليه وسلم- استعاذ من أرذل العمر، من منا لا يشعر بألم وحسرة ما فات من العمر ومضي شبابه تحت خزانة الذكريات، تلك الفئة تعرف من خصلات الشيب وقاراً، ومن الصمت حكمة ويندرج معها الخبرات والمعارف التي علمتهم أصول الحياة وآيديولوجياتها. لا نعلم ما ان كان دورنا في مساعدتهم من الأمور العظام التي حث بها رسولنا الكريم من الأجر الكبير الذي وعدنا به الله. ومن الجوانب النفسية في مساعدة كبار السن هو أن نمد لهم سبل السعادة وتحقيقها، وأن نجعل حياتهم أكثر يسراً وأن نساعدهم في تغير التصرفات السلبية وغير المحببة لدى النفس بوسائل الاقناع والتذكير بالاقتداء بالنبي، وكما أن الانسان يحتاج الى من يواسيه ويجعله أكثر صبراً أثناء الصدمة والتي غالباً ما تحدث في نهاية العمر من فقد شريك الحياة.

وكما يجب على الأهل والأقارب أن تهتم به وتحترمه، فلا تتخلى عنه حتى لا يشعر بالوحدة والانطواء وجلد للذات وعدم استجابته للآخرين فينعكس ذلك أثره سلبي للمحيطين به، أيضاً يجب علينا أن ننتبه في ذلك وأن نهدف في عطائنا له استعادته لمعنى الحياة وبهجتها من جديد وأن يترك كل ما يكدر خاطره من سفاسف الأمور وتفاهتها حتى لا يكون هناك عرضة للشبهات والانجراف السلبي نحو الطريق المتعثر في هذه المرحلة، ونحرص على مساندة تلك المرحلة معنوياً ونفسياً وجسدياً وعاطفياً.

إن المسؤولية تشمل المجتمع بكل طبقاته تجاه كبار السن رجالاً ونساء فهناك من ليس له ذرية أو أحد يعوله ويهتم به لأسباب كثيرة ليست عقوقاً على الأغلب بل قد يكون أحدها ضيق ذات اليد أو شدة مرض كبير السن ما يتطلب عناية طبية خاصة لا تتوفر في المنزل ومنهم من يعاني أمراضاً أخرى متنوعة تؤثر على سلامة عقله ما يصّعب التعامل معه ولابد من مختص، وغير ذلك من الأسباب.

ولا ننسى أنه يوماً ما قد نكون بحاجة لمن يرعانا ويهتم بِنَا فقد نكون أحد كبار السن الذين يحتاجون حتى ولو لابتسامة تزيل عنهم تراكمات ما عانوه طيلة سنين حياتهم لذلك لنعط بوفرة وحب ورغبة في الخير والأجر من الله تعالى فالعطاء نعمة لا تقدر بثمن.

واتمنى بأن تكون هناك وزارة خاصة للمسنين في الدول العربية عامة والكويت خاصة اسوة بالدول المتقدمه ولا ينقصنا شيء في تحقيق هذا الحلم فهناك وزارة للشباب وليس مستحيلا بأن تكون هناك وزارة للمسنين

وأسأله سبحانه أن ينعم علينا بالعفو والعافية وألا يحرمنا واياكم الأجر في الدارين.

أما دور المجتمع فيكمن في توفير المؤسسات التي تُعنى بكبار السن واشغال أوقاتهم بما ينفعهم من دورات ومحاضرات تثقيفية لابراز دورهم في المجتمع وأهميته وتفعيل دورهم في المجتمع من الناحية المادية والمعنوية

أما دورنا في الجانب الاجتماعي فلا يقتصر عن الجانب النفسي مطلقاً، فلابد منا كل الحرص في الرعاية الاجتماعية وعدم تهميشه أو تحمله فوق طاقته ذلك الانسان وكما ندعمه على أن يكون في محيط العائلة أو الأسرة دائما حوله، وتقدر رأيه وتعطيه أهمية واحتراماً فتجعله عضواً وفرداً فعالاً لدى المجتمع، حتى يكون هناك موازنة في البيئة الاجتماعية والدور الذي يعطى لكل فرد فيكون أكثر تقبلاً وتكيفاً مع المجتمع.

وعلى المحيط العائلي أو الأسري ألا تظهر الجوانب السلبية لدى الشخص بكثرة ما ينعكس أثره في ذاته ولا تستنقص قدراته فهو يجعله يستكين بانفراديته معزولاً عن المجتمع، شخص لا يفهم أبجديات الحياة، فهو يحتاج الى الانتماء والحب والانسانية والعطاء ولكن من دون أوامر تحكم عليه بالعجز النفسي والمادي والدونية والشعور بضعف كيانه والتذلل والانكسار، ومن المهم علينا كأفراد أن نراعي خصائصه النفسية والاجتماعية للمرحلة وسلوكياته والأعراض التي تصاحبه أثناء المرض، حتى نستطيع ايجاد الحلول لمشكلاتهم، وأن نفهم أن تلك المرحلة هي مرحلة يحتاج بها الأشخاص الى من يهتم بهم اهتماماً شديداً يجعلهم مطمئنين داخلياً، فنعمل على توطيد المحبة والسعادة في حياتهم، ويتسنى لهم رؤية الضوء كالذي اعتادوا عليه من قبل، وليعود لهم روح الأمل والتفاؤل باذن الله.

