أول النهار

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس سفير جمهورية باكستان الاسلامية لدى الكويت غلام دستجير وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش في المملكة المغربية، مشيدا سموه بالإنجازات الحضارية التي شهدها المغرب في مختلف المجالات خلال عهد جلالته وبالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت بالمملكة المغربية الشقيقة متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق وشعبه الكريم كل الرقي والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش في المملكة المغربية، متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة. وبعث سموه ببرقية تعزية إلى دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في أحد الملاعب بمنطقة بروكلين بمدينة نيويورك والذي أودى بحياة شخص وأوقع عددا من المصابين، معربا سموه عن استنكار دولة الكويت لهذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين راجيا سموه للضحية الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

