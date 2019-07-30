أول النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بقصر السيف امس، سفير جمهورية طاجيكستان لدى البلاد د. زبيدالله زبيدوف، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل النائب الاول في وقت لاحق امس سفير جمهورية أوكرانيا لدى البلاد الدكتور ألكسندر بالانوتسا حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة.

وقد عبر النائب الاول خلال هذه اللقاءات عن عمق علاقات الصداقة بين الكويت وكل من جمهوريتي طاجيكستان وأوكرانيا والحرص على تعزيزها وتطويرها.

كما بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه. كما بعث ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه. داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر وذلك بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح وللولايات المتحدة الاميركية دوام التقدم والازدهار.

