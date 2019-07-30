الأولى

كشفت وزارة المالية عن أن إجمالي ايرادات السنة المالية 2018/2019 بلغت 20.56 مليار دينار بارتفاع قدره 28.5 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما بلغت المصروفات الفعلية 21.85 مليار دينار بارتفاع قدره 13.5 في المئة. وأوضحت البيانات الصادرة عن وزارة المالية حول الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019 تراجع العجز الفعلي للميزانية بنسبة 31 في المئة بالغاً 3.5 مليارات دينار، فيما أشارت إلى أن الايرادات غير النفطية ارتفعت بواقع 24 في المئة مع ارتفاع المصروفات الرأسمالية 14 في المئة. ولفتت المالية إلى أن أسس احتساب الايرادات كانت على أساس سعري لبرميل النفط بلغ 68.5 دولاراً للبرميل وانتاج قدره 2.8 مليون برميل يومياً، مع ارتفاع الايرادات النفطية بواقع 29 في المئة بالغة 14.428 مليار دينار مقابل 14.282 ملياراً للسنة المالية السابقة 2017/2018. وقد ارتفعت الايرادات غير النفطية بواقع 24 في المئة بالغة 2.1 مليار دينار موزعة على الضرائب والرسوم بواقع 574 مليوناً و101 مليون دينار مساهمات اجتماعية و1.455 مليار إيرادات أخرى مقابل 1.717 مليار دينار للسنة المالية السابقة 2017/2018. وفي جانب المصروفات، أوضحت الوزارة أن إجمالي المرتبات بلغ 11.45 مليار دينار مقابل 11.01 مليارا بزيادة قدرها 4 في المئة، فيما ارتفعت الدعومات بواقع 64.5 في المئة بالغة 4.88 مليارات دينار مقابل 2.9 مليار للسنة السابقة. وقد استقرت المصروفات الرأسمالية عند مستوى 3.022 مليارات دينار متراجعة بحوالي 5.9 في المئة عن السنة المالية السابقة محققة 3.22 مليارات دينار.

وأوضحت المالية أن عجز الميزانية قبل اقتطاع حصة احتياطي الأجيال بلغت 1.29 مليار دينار، فيما ارتفعت إلى 3.35 بعد اقتطاع حصة الأجيال القادمة والبالغة 2.05 مليار دينار.