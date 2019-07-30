الأولى

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توقيعها اربعة عقود بقيمة 124.7 مليون دينار لانشاء وانجاز وصيانة المباني العامة ومراكز الضواحي الرئيسة في مدينة المطلاع السكنية. وقال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان في تصريح صحافي امس ان العقد الاول بقيمة 28?2 مليون دينار ويشمل انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (ان 11) وأعمال خدمات البنية التحتية ومركز الضاحية الرئيس للضاحية (ان 11). وأضاف أن من أهم المباني محطة محولات كهرباء فرعية وروضة أطفال ومدرسة ثانوية بنين وأربع مساجد ومبنى سوق مركزي رئيس اضافة الى مبنى تنمية المجتمع ومبنى المركز الصحي ومبنى مركز اسعاف فرعي ومبنى البريد والبلدية ومخفر الشرطة ومبنى خدمة المواطن اضافة الى أعمال خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية. وذكر أن قيمة العقد الثاني بلغت 26?9 مليون دينار ويشمل انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (ان 7 وان 8) وأعمال خدمات البنية التحتية ومركز الضاحية الرئيس للضاحية (ان 8). واشار الوقيان الى أن انشاء المباني في الضاحية (ان 7) تضم روضة أطفال وأربع مساجد وأربع مجموعة محلات مبينا ان الضاحية (ان 8) تضم (روضة أطفال وأربعة مساجد ومبنى فرع غاز ومدرسة ابتدائية بنات وبنين ومحطة كهرباء فرعية ومبنى سوق مركزي رئيس.

وأضاف أن الضاحية (ان 8) تضم ايضا مبنى تنمية المجتمع ومبنى المركز الصحي العام ومبنى مركز اسعاف فرعي ومبنى البريد ومبنى البلدية ومخفر شرطة ومبنى خدمة المواطن وأعمال خدمات البنية التحتية لمركز الضاحية.

وأوضح أن قيمة العقد الثالث بلغت 37?9 مليون دينار ويشمل انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين (ان 6 وان 9) حيث يتضمن انشاء روضة أطفال ومدرسة ثانوية بنين وبنات وأربعة مساجد ومدرسة ابتدائية بنين وبنات ومدرسة متوسطة بنين وبنات وأربع مساجد وروضة أطفال. وبين ان قيمة العقد الرابع بلغت 31?7 مليون دينار ويتضمن انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحية (ان 10) ويشمل انشاء روضة أطفال ومدرسة ابتدائية بنين وبنات ومدرسة متوسطة بنين وبنات مدرسة ثانوية بنات وأربعة مساجد ومركز صحي تخصصي.