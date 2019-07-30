الأولى

يبحث المجلس الأعلى للتخصيص وجهازه الفني حاليا امكانية طرح مشروعين استراتيجيين للخصخصة من قبل القطاع الخاص، وذكرت مصادر مقربة من المجلس ان المشروعين هما «المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء» و«الهواتف الثابتة» التابعة لوزارة المواصلات.

واشارت المصادر الى امكانية طرح مشروع ثالث وهو «محطة الشعيبة الشمالية» للكهرباء الذي وصلت فيه نسبة الانجاز إلى 31 في المئة.

وقالت ان هذا المشروع يسير وفق البرنامج الزمني الموضوع.

المصادر ذاتها اشارت الىان دراسة جدوى تخصيص الهواتف الارضية الثابتة والنطاق العريض للاتصالات الدولية وصلت نسبة الانجاز في مراحله التحضيرية 50% . اما مشروع دراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء والماء فقد وصلت نسبة الانجاز في مراحله التحضيرية 50 في المئة. واوضحت ان خطة التنمية الاولى 2010/2015 لم تتضمن مشاريع للتخصيص لعدم وجود مشاريع خلال تلك الفترة ولم يكن هناك جهاز فني يعاون المجلس الاعلى لتطبيق الخصخصة، واشارت الى ان خطة التنمية الثانية 2015/2020 تتضمن المشاريع الثلاثة سالفة الذكر وتسير وفق جداول زمنية متفق عليها. وتسعى الحكومة الى تعزيز وجود القطاع الخاص في الكثير من القطاعات الحكومية التي يمكنه من خلاله تحقيق عوائد جيدة ويمكنه في الوقت نفسه استيعاب المزيد من العمالة الوطنية وكذلك توطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها.